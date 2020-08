Um estado do outro lado

A final da Liga dos Campeões desta noite poderá marcar o início de uma nova era no futebol. Neymar (e até Mbappé) tem finalmente uma oportunidade de ouro para se sentar na mesma mesa de Messi e Cristiano Ronaldo, embora num cantinho ainda discreto. Mas, mais do que a subida ao Olimpo de um destes super-craques, um eventual triunfo do Paris SG será o primeiro obtido por... um estado. Já houve alturas em que se acusavam milionários como Roman Abramovich de comprarem os troféus, mas essa modalidade de clube-empresa, gerido de olhos no lucro, tornou-se banal por toda a Europa – até em Portugal. O Qatar não tem necessidade de ter lucros com o PSG, da mesma forma que Abu Dhabi não precisa de ter lucros com o Manchester City. Não há fair play financeiro que resista a isto.





Com a novela Cavani encerrada (a menos que o guionista tenha reservado um novo ‘plot twist’), o tempo urge para o Benfica. Faltam pouco mais de três semanas para a primeira final da equipa de Jorge Jesus, que é a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, marcada para os dias 15/16 de setembro e disputada em apenas um jogo, e o plantel ainda precisa de vários ajustes para estar como o treinador pretende. Mais do que nunca, será muito mais do que um jogo.