O Sérgio

Um treinador não entra em campo, mas há alguns que encontram forma de entrar. É o caso de Sérgio Conceição, que não descansa enquanto não coloca a equipa a jogar à sua imagem - e esta é a forma mais fácil de entrar em campo! Foram várias as noites durante os estágios em Guimarães, que o Sérgio partilhava historias hilariantes do seu tempo de jogador. Sabia bem o que era ser decisivo, brilhante, por vezes intempestivo, sabia bem o sentimento de revolta e frustração quando se perde e de como era difícil lidar com ele. Também sabia o que era dar tudo em campo, sabia como era a frustração de ficar no banco e de não concordar com as decisões do treinador. O Sérgio não foi um jogador qualquer. A característica que mais destaco nele é o nível de compromisso que assume com os objetivos, com as pessoas e consigo próprio, com uma exigência extrema. Não brinca em serviço e quem não entender esta forma de estar no futebol... provavelmente fica na bancada.

Sendo uma das pessoas mais puras e solidárias que conheço, este ano surpreendeu todos os que não o conhecem. Tive a oportunidade de assistir a este processo de maturidade deste grande treinador e por isso é com orgulho que o vejo alcançar o sonho de ser campeão.

O Sérgio ensina a quem quiser aprender. Aqui ficam coisas que eu considero fundamentais num treinador:

- Autoridade. Quem trabalha com o Sérgio não tem dúvidas sobre quem é que manda.

- Sabe ouvir. É um treinador que dá abertura para uma boa conversa e interessado.

- Disciplina. Extremamente exigente, impõe no grupo a disciplina própria da alta competição.

- União do grupo. Pai de cinco filhos fabulosos, habituado a estar rodeado de um grupo de influência fortíssimo, sabe que essa é a chave do sucesso. É frequente vê-lo a surpreender com uma churrascada em casa de alguém numa deslocação com a equipa.

- Oportunidade. Está sempre tudo em aberto com o Sérgio, pois valoriza o trabalho durante a semana.

- Liderança. O Sérgio consegue ver e desenvolver capacidades que nem o próprio jogador sabe que tem.

- Família. Sendo o futebol a sua vida, tem uma grande consciência das privações que já necessitou de fazer.

- Humildade. Sabe ser grato pelo que tem, não esquecendo que tudo é fruto do seu trabalho e do trabalho de quem o acompanha. É o equilíbrio entre estas duas coisas que faz do Sérgio um grande homem. Surpreendidos com este campeonato? Só mesmo quem não o conhece!