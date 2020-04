O nosso valor enquanto sociedade

Estamos a viver dias que nos apresentam desafios de uma dimensão sem precedentes na nossa história recente. Este é um momento em que existem muitas questões e poucas respostas. O impacto económico, social e psicológico, quer ao nível individual, quer ao nível coletivo é de consequências imprevisíveis no imediato. Portugal e o desporto não são exceção, também as federações, clubes e atletas terão de ajustar-se o mais rapidamente a esta nova realidade a esta pandemia. Não posso, por isso deixar de enviar uma solidária e veemente mensagem de apoio a todos aqueles que estão a ser afetados por esta situação. É fundamental que nos mantenhamos saudáveis e unidos.





Embora possa parecer exagerado neste momento, é necessário perceber, que, pelo menos no imediato, o mundo não será o mesmo depois desta crise. A Humanidade terá de fazer novas aprendizagens e novos ajustamentos. Para o Desporto Nacional, esta crise será mais uma oportunidade para demonstrarmos a nossa importância, a nossa relevância, o nosso valor e a nossa capacidade. Será através dos valores intrínsecos ao desporto, à prática desportiva e à resiliência que caracteriza as mulheres e os homens do desporto, que podemos contribuir para que o Desporto seja, como foi no último século, um dos mais brilhantes faróis guia da humanidade, tal como referiu o presidente do COI, Thomas Bach, "a chama ao fundo do túnel".Neste momento, o mais importante é ficarmos em casa para preservarmos a nossa saúde, a dos nossos familiares e de todos os membros das nossas organizações. Para tal, é essencial cumprirmos e fazermos cumprir as recomendações da Direção Geral de Saúde e demais autoridades. Esperamos que, em breve os desenvolvimentos na investigação e medicina nos permitam, retomar as nossas atividades sem risco para os nossos atletas e demais agentes desportivos. Também, deixo um apelo para que todos continuemos fortemente comprometidos com a emergência de vencermos esta crise. Na verdade, todos nós devemos, sem exceção, dar um contributo para o bem da nossa vida em sociedade, na qual o Desporto tem um papel absolutamente imprescindível.Por fim importa também agradecer e enaltecer o comportamento exemplar de toda a Família do Desporto Nacional, quer pela responsabilidade, quer pela solidariedade patenteadas, quer pelo estrito cumprimento de todas as orientações, nestes tempos de dificuldade para todos nós e para o Desporto em particular.Mantenham-se protegidos, ajudando assim a proteger os outros. Votos de boa saúde e ânimo forte!: Carlos Paula Cardoso, Presidente da CDP