Quando nos referimos ao desporto adaptado, existe a tendência de associarmos a sua prática às vertentes educativa, terapêutica e de recreação e lazer. Porém, existe uma vertente competitiva, que visa a excelência desportiva e o alto rendimento, que muitas vezes é descurada. Treinar diariamente é um enorme investimento para qualquer atleta, representando um esforço acrescido no caso dos atletas paralímpicos, dos seus treinadores e outros diretamente envolvidos . Esse esforço tem de ser reconhecido, valorizado e apoiado, o que por vezes não se verifica. Um programa de treino é um processo complexo que incorpora conhecimentos provenientes de diferentes áreas. A eficácia depende da integração desses diferentes conhecimentos, sendo uma abordagem multidisciplinar essencial para potenciar o rendimento.





No projeto que coordenei, ‘Juntos para Chegar’ (FMH, FPC, IPDJ), realizámos uma intervenção multidisciplinar que permitiu apoiar o processo de treino da Equipa Nacional de Paracanoagem. Especialistas em diferentes áreas das Ciências do Desporto, em trabalho cooperativo com o selecionador (Ivo Quendera), desenvolveram um programa de intervenção multidisciplinar, baseado em aspetos biomecânicos (Jorge Infante), fisiológicos (M.ª João Valamatos), metodológicos do treino (Nuno Januário) e numa intervenção psicológica (António Rosado).Face aos resultados obtidos, reforçamos a importância do trabalho colaborativo de caráter multidisciplinar a nível desportivo e reiteramos Juntos para chegar, Juntos para ganhar.