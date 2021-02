A doença de ser grande

Cumprida a primeira volta da Liga 2020/21, confirmaram-se as piores expectativas: o Benfica completou a pior série de 34 jogos de sempre em campeonatos nacionais. Caiu do primeiro lugar do campeonato 2019/2020 para o quarto em 2020/21. Duas temporadas diferentes, dois treinadores diferentes, protagonistas diferentes e, no entanto, esta sensação de que um só longo ano, o mais estranho da história do futebol mundial, começou em Março passado e ainda não terminou.





É belo e triste perceber quanto, verdadeiramente, depende o Benfica dos seus adeptos. É como se sempre tivéssemos suspeitado dessa dependência, mas só agora, perante esta provação de dimensões bíblicas, o confirmássemos, acima de qualquer especulação: a nação encarnada arrasta muitas vezes o clube para a vitória. Porque faz os jogadores sentirem o peso da camisola e porque os levanta do chão e carrega em ombros, quando caem.Todos os clubes sofrem com a falta de adeptos? Claro que sim. Onze meses depois, ainda nenhum de nós se adaptou certamente ao eco dos estádios vazios, à estranha sensação de que tudo não passa de um longo, interminável, jogo-treino. No entanto, sofrem mais os que têm mais adeptos. É ver o que se passa pela Europa fora: Barcelona, Juventus, Liverpool… Alguns dos maiores emblemas mundiais, fortemente alicerçados na relação que construíram com as bancadas, sofrem exageradamente do choque da frieza do futebol à porta fechada.Jorge Jesus dizia há dias que vinha para pôr o Benfica a arrasar, mas que quem arrasou foi a Covid-19. Tendemos a concordar, mas não tanto pelos efeitos diretos da doença mas pela bolha sem público a que obrigou. O Benfica sofre mais porque sofre da doença de ser grande. Porque jogar em casa, para o Benfica, não é só o estádio da Luz; é o país inteiro.Dito isto, a pandemia explica tudo? De forma alguma. Há problemas estruturais na equipa, um plantel desequilibrado, uma incapacidade inexplicável para evoluir desde o início da temporada. Ao que já vinha mal da época passada, não foi Jesus capaz de acrescentar praticamente nada, dispondo do maior orçamento da história do clube e de liberdade total para decidir entradas e saídas (e, com isso, mudando drasticamente aquele que vinha sendo o perfil dos plantéis do clube nas últimas épocas, com o sucesso económico e desportivo que se conhece).Todavia, do ponto de vista diretivo, este não pode ser já o momento de pôr tudo em causa. Um mandato de quatro anos não se avalia pelo primeiro ano, quanto mais pelos primeiros meses. A paixão de que sentimos falta dentro dos estádios desertos é precisamente a que não faz falta alguma nos gabinetes da administração de um clube de futebol. Os clubes gerem-se proactivamente e não reactivamente, olhando para a frente e não para trás. O sucesso deste mandato da direção do Benfica, no que ao futebol estritamente diz respeito, terá de ser avaliado como os restantes: vencendo dois campeonatos em quatro.Há, nesta administração, um conjunto de figuras capazes de superar estes tempos de enorme dificuldade: Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira, José Eduardo Moniz e sim, evidentemente o próprio Luís Filipe Vieira. Já o provaram antes e os benfiquistas só podem desejar que o voltem a fazer. São eles os protagonistas e continua a não se vislumbrar outros mais capazes.Porém, é preciso assumir responsabilidades e compreender o que de muito errado está a acontecer esta época. Não podem ser só os jogadores os responsáveis – e muito menos a pandemia que, por definição, não nos afetou apenas a nós, mas ao mundo inteiro. As frustrações desportivas criam desunião e as vitórias união. É ver, no outro lado da Segunda Circular, onde anda agora a contestação do final da época passada a Frederico Varandas.Mas é preciso começar já a olhar mais para a frente. Rever os estatutos, aumentar a democracia do clube, abrir a discussão e lançar as bases do futuro do Benfica.