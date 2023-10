A economia da autoestima

O Euro’2004, organizado por Portugal, traduziu-se num investimento de 964,4 milhões de euros, o qual foi financiado em 29% por capitais próprios, 52% por empréstimo bancário e o remanescente através da Administração Central. Para o evento foram usados 10 estádios construídos de raiz e remodelados. No fim da festa, concluiu-se que o Euro’2004 tinha tido um impacto económico total de 440 milhões de euros, 300 milhões do evento propriamente dito, 140 milhões associados ao turismo. O Euro’2004 teve laivos de megalomania associados à construções de estádios, alguns deles perfeitos ‘elefantes brancos’.Soube-se ontem que Portugal, em conjunto com a Espanha e Marrocos conquistaram a organização do Mundial’2030. A prova terá contornos transatlânticos. Portugal receberá 10 jogos (ou pouco mais) repartidos por Lisboa e Porto. Por isso, os riscos de gastos públicos faraónicos estão mitigados. E o impacto económico deverá ser bastante reduzido, na medida em que atraindo os adeptos das seleções dos diversos países, irá afastar os turistas que temem cenários de confusão. Eventualmente irão surgir oportunidades de negócios, mas a sua natureza será conjuntural e efémera.O maior valor económico de um acontecimento desta natureza é o seu contributo para a autoestima coletiva. É bom que se diga isto claramente para não alimentar falsas expectativas.