Contributos para os Atletas lidarem com esta crise

Esta situação desafiante porque todos estamos a passar podendo mesmo definir-se como uma crise traz consigo para os atletas e para todos nós uma série de incertezas começando, desde logo, pela sua extensão temporal. Mas não só: quando será possível voltar a haver competições?; como ficam os objectivos traçados para esta época e para as próximas? Nos atletas que finalizam contratos como irá ser o futuro profissional? E muitas outras situações de incerteza geradoras de ansiedade.





Temos atletas que visam almejar objectivos diferentes e com diversas situações: temos atletas que têm como objectivo ir ao Europeu de Futebol e que já viram este ser adiado e portanto a incerteza associada eliminada. Temos atletas cuja época competitiva ainda decorre e com objectivos bem definidos para ela desde colectivos (ser campeões, até disputar provas Europeias ou não descer de divisão) ou individuais (renovar contrato, mudar de equipa, atingir um determinado desempenho desportivo traduzido em defesas ou golos ou passes e muitos outros). E temos ainda atletas com mínimos para os Jogos Olímpicos e que não sabem se estes irão ocorrer e quando e outros ainda a lutar para obter a marca ou o tempo que lhes pode proporcionar a tão desejada presença para a qual investiram tanto esforço e tanta dedicação durante 4 anos (ciclo olímpico) e muito mais antes disso.E, de repente, todos eles têm que ficar confinados às suas casas em prol de um bem mais precioso: a vida de todos nós!Mesmo os que conseguem treinar fazem-no em condições diferentes o que não é a mesma coisa: passou pouco mais de uma semana e muitos já referem ter saudade da bola, por exemplo.Para além do receio que têm de serem infectados pelo vírus pois são humanos tal como todos nós acrescem todas as inquietações e dúvidas provocadas pelos factores já enunciados.Então, o que pode ser feito neste período de confinamento?Manter a prática do exercício físico, não só para manter a forma física mas porque o exercício tem um conjunto de benefícios ao nível psicológico ainda mais importantes nesta fase complicada. Entre estes benefícios temos a diminuição da ansiedade e da depressão, a resposta ao stress, o aumento da auto-estima e da auto-confiança e a regulação do humor: todos eles importantes nesta conjuntura que estamos a viver.Manter o mais possível rotinas diárias e envolver nestas os membros da família que também estejam confinados no mesmo local.Manter o contacto social recorrendo às vídeo chamadas, telefonemas e outros meios (ainda bem que existem novas tecnologias!) que são uma grande ajuda para todos e ainda mais para os atletas que estão geograficamente deslocados e afastados fisicamente das suas famílias e amigos.Os atletas acabam por ter vantagens pois além do exercício físico se constituir como uma excelente forma de protecção e eles terem obrigatoriamente que o fazer também beneficiam de, na sua prática enquanto desportistas, estarem permanentemente a ultrapassar obstáculos e desafios e este é mais um.Da minha prática enquanto Psicólogo do Desporto há cerca de 30 anos e dos estudos e investigação que tenho realizado estou convencido que a tenacidade (conceito que tenho desenvolvido e elaborado) se tem revelado decisiva para o sucesso dos atletas e é também de ser tenazes que todos necessitamos para enfrentar esta crise e citando Einstein "acabar de vez com a única crise ameaçadora que é a tragédia de não querer lutar para superá-la"!