Direito de resposta:





A Direção do Sindicato dos Jornalistas (SJ) esclarece que é falso o que publicaram sete diretores do grupo Cofina, afirmando terem sido "afastados da discussão" sobre financiamento dos media, tema de conferência a 2 e 3 de dezembro.O SJ convidou, formalmente, todos os grupos de comunicação a estarem presentes na conferência. No convite endereçado, o SJ deixou claro que a administração da Cofina poderia delegar a representação do grupo em quem entendesse – quatro dos grupos presentes na conferência fizeram-no em diretores de informação.O presidente da Cofina, Paulo Fernandes, declinou o convite, "por indisponibilidade de agenda". Apesar de o poder fazer, não delegou a sua representação – o que levou o SJ a contactar responsáveis editoriais da Cofina, exatamente para assegurar que o grupo estaria presente na conferência.Contactou o diretor da Sábado, Eduardo Dâmaso e o diretor geral de publicações da Cofina, Octávio Ribeiro. Ambos recusaram participar na conferência.O SJ enviou um convite ao diretor adjunto do Jornal de Negócios, Celso Filipe, para ser orador num painel.Posto isto, o SJ vem rejeitar, liminarmente, a acusação de "silenciamento" e de "censurar", como falsa e profundamente ofensiva.O SJ não pode tolerar este ataque à sua credibilidade e à das outras instituições que apoiaram a conferência sobre financiamento dos media, nomeadamente a Presidência da República, que concedeu o alto patrocínio à iniciativa.Os diretores que subscreveram a nota editorial sobre a conferência organizada pelo sindicato mantêm o que afirmaram. Estamos certos de que os leitores estão esclarecidos. Por nós a polémica está encerrada.