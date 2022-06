Ligação ao ciclismo

Vem de longe a forte ligação entre o concelho de Anadia e o ciclismo, não só a nível económico, mas também cultural e sentimental. Por este motivo, o Município de Anadia tem vindo a apostar na promoção desta modalidade, apoiando associações que se dedicam às duas rodas, criando infraestruturas para a prática da modalidade que têm sido usadas por cidadãos nacionais e estrangeiros, patrocinando atletas locais e, entre outras medidas, divulgando, através do Museu das Duas Rodas, um passado próspero. No concelho de Anadia, o ciclismo tem também um presente admirável e, perspetiva-se, um futuro promissor, porque este setor soube acompanhar a evolução dos tempos com perícia, inteligência e visão futurista, permanecendo ativo e cada vez mais forte, moderno e eficiente.



Por tudo isto, a CM de Anadia apoia a realização do Europeu de juniores e sub-23, nas vertentes de BTT, estrada e pista, tendo em conta os benefícios do desporto e da competição, e esperando que esta passagem por Anadia se constitua como um incentivo com capacidade para gerar novos adeptos e atletas. Este evento desempenha um papel importantíssimo na promoção do ciclismo, modalidade desportiva de alta competição também aconselhada a ciclistas amadores de todas as idades, com muitos benefícios para a saúde e para o ambiente.



Enquanto ‘Município do Desporto’ e ‘Terra de Paixões’, Anadia, centro satélite europeu do Centro Mundial de Ciclismo da UCI dá as boas-vindas a todos os atletas e também às respetivas comitivas envolvidos nas várias provas competitivas. Espero que a vossa passagem por Anadia vos permita, além de participar na competição, conhecer o concelho, que tem muito para ver, sentir e saborear!