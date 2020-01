Soluções para tudo

O Benfica voltou a sofrer – e a precisar de uma reviravolta – para vencer o segundo jogo em casa de 2020. Apesar de vários desequilíbrios defensivos que poderiam ter custado ainda mais caro, muito por mérito da estratégia do Rio Ave, as águias arranjaram forma de encostar o adversário às cordas na segunda parte, até lhe dar dois golpes fatais. Para isso, muito ajuda a riqueza do plantel às ordens de Bruno Lage. Poupou três habituais titulares (Vlachodimos, André Almeida e Gabriel) e, ainda assim, conseguiu apresentar um onze de muita qualidade e ter soluções de primeira linha no banco, como Florentino, Seferovic, Samaris e Rafa. É um plantel fortíssimo – e ainda mais com a chegada de Weigl – para a realidade portuguesa.





O Benfica garantiu um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal e, igualmente importante para Bruno Lage, evitou jogar o prolongamento. As águias já sabiam que teriam menos de 72 horas até ao pontapé de saída do dérbi, pelo que mais 30 minutos ontem teriam sido um pesadelo para o técnico. Ainda assim, o Rio Ave obrigou a equipa da Luz a um grande esforço, quer físico quer mental, que se soma ao despendido diante do Aves. Sexta-feira, em Alvalade, ver-se-á se estes dois jogos também terão peso nas pernas.