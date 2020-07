Um recorde negativo e como mudar

Neste mês completou-se um marco histórico negativo para o Sporting: o recorde de tempo sem ser campeão nacional. Para quem, como eu, tem o hábito de olhar para além da espuma dos dias (já parecemos o Benfica por exemplo na criação de heróis instantâneos), este facto devia levar-nos a uma profunda reflexão de como aqui chegámos e de como conseguiremos sair do buraco em que estamos.





O grande desafio é tornar a ter uma cultura de vitória, profissionalismo e exigência e, se ainda não a temos internamente, temos que a trazer com pessoas de fora que não carreguem o peso do derrotismo e da vitimização que recentemente tanto tem marcado o clube.É óbvio que, pelas nossas condicionantes financeiras e até tradição enraizada teremos que voltar a apostar em força nos jovens da formação e aqui, aparentemente, vai mesmo ser este o caminho a seguir como nos tempos de Paulo Bento e Jesualdo Ferreira. Não podemos é continuar a falhar sistematicamente nas contratações que fazemos.A nível financeiro teremos que ser criativos para captar novos recursos sem alienar os que gostam de se sentir donos do Sporting, mesmo que isso na verdade queira hoje dizer muito pouco.Temos que voltar a envolver os nossos 3 milhões de adeptos que se sentem afastados do clube (especialmente os jovens que acompanham cada vez mais outros campeonatos) e não é a pensar na pequena minoria que costuma votar (a 2ª volta das eleições parece que é agora a grande solução para todos os nossos problemas, como se alguns dos piores mandatos não tenham sido protagonizados por quem ganhou com maiorias absolutas) ou a criar divisões artificiais que lá chegamos.Há nomeadamente que fortalecer a nossa cultura de um clube de gente séria e bem formada que nos dava um estatuto diferente e invejável, o que não é fácil depois do desastre Bruno de Carvalho e a manutenção até depois dele da imagem de clube sem honra. Temos que voltar aqui à nossa essência e matriz, mesmo que, aparentemente neste mundo tão complicado, esta nos possa trazer dissabores no curto prazo.Finalmente temos que ser capazes de ter aliados fora do Sporting, nomeadamente entre os não-grandes em Portugal e alguns grandes lá fora (o Liverpool que soube sair duma situação semelhante à nossa poderia servir aqui de inspiração).Autor: Pedro Madeira Rodrigues