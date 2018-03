A Selecção Nacional de futebol vai iniciar, no próximo dia 23 de Março de 2018, no Estádio Letzigruno, na cidade Suíça de Zurique, a sua preparação com vista à sua 7.ª presença numa fase final de um Campeonato do Mundo, que terá lugar entre 14 de Junho de 2018 e 15 de Julho de 2018, naquela que será a 21.ª edição e que será distribuída por onze cidades da Rússia.

Terá assim o seu primeiro teste frente à selecção do Egipto, no quarto confronto entre as duas selecções. Três dias depois, a 26 do corrente mês, irá defrontar a Holanda pela 13.ª vez, no Stade de Genève. A dia 28 de Maio (em local ainda a designar), haverá o segundo Portugal-Tunísia. No dia 2 de Junho (igualmente em local ainda a designar), realizar-se-á o primeiro Portugal-Argélia.

A seleção nacional de futebol, sob o comando técnico de Fernando Santos e de todo o "staff" técnico que se consagrou em Paris campeão da Europa, não terá uma tarefa fácil, pois Portugal está integrado no Grupo B, em conjunto com a Espanha, Marrocos e Irão.

Muito trabalho tem pela frente até chegar ao mês de Junho e ter a equipa de Portugal em condições para poder estar à altura e de saber na perfeição quais os melhores 23 jogadores. Isto de forma a poder "afinar", como só ele sabe e já provou em diversas ocasiões. O seleccionador Fernando Santos tem a felicidade de possuir em seu redor muita matéria-prima, mais do que suficiente, para poder fazer as suas escolhas, formando uma equipa que eleve e represente o nome de Portugal ao mais alto nível. Que seja possível colocá-la no patamar de uma boa participação nesta edição do campeonato do Mundo de Futebol. De registar que é a décima primeira vez que esta prova se realiza na Europa.

Autores: Mário da Silva Jesus/64 anos/reformado