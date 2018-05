Não foi lá muito conseguido em muitos aspectos este primeiro ensaio da selecção de Portugal diante da Tunísia, em especial, no que diz respeito à segunda parte e, em especial, àquela defesa. O seleccionador nacional, Fernando Santos, decerto que já tirou alguns apontamentos, importantes quanto ao futuro. Portanto, um mau ensaio neste primeiro jogo de preparação que a nossa selecção de futebol teve pela frente, no seu antecipado e já há muito programados três jogos com vista à sua preparação - englobando um já no dia 2 de Junho com o XVII Bélgica-Portugal, e no dia 7 de Junho, em Lisboa, no I Portugal-Argélia. Jogos integrados na preparação da equipa das "quinas", que pela 7.ª vez irá estar presente numa fase final, neste caso concreto no 21.º Campeonato do Mundo a realizar na Rússia, entre os dias 14 de Junho e 15 de Julho.

Neste II Portugal-Tunísia, jogo realizado entre o 4.º do ranking FIFA e o 14.ª do ranking FIFA, registou-se uma igualdade de 2-2, depois de ter estado em vantagem por 2-0, jogo este efectuado no Estádio Municipal de Braga. Entretanto, já tudo foi escrito e analisado, acerca deste Portugal-Tunísia.

Nos confrontos já efectuados entre estas duas selecções, o primeiro realizado em Lisboa, em 12 de Outubro de 2002, cujo resultado foi igualmente de um empate por 1-1.

Tunísia irá estar presente pela 5.ª vez numa fase final de um campeonato do mundo e está englobada no Grupo G, onde tem como parceiros, a Bélgica, Inglaterra e o Panamá. Tendo estado presente nas fases finais dos campeonatos do mundo em 1978-Argentina; 1998-França; 2002-Coreia do Sul e Japão; 2006-Alemanha e nesta edição de 2018-Rússia. Quanto a Portugal, irá estar englobado no Grupo B, em conjunto, com a Espanha, Irão e Marrocos, e será esta a sua 7.ª vez presença em fases finais do campeonato do Mundo: 1966-Inglaterra; 1986-México; 2002-Coreia do Sul e Japão; 2006-Alemanha, 2010-África do Sul ; 2014-Brasil, e agora nesta edição, a 21ª, na Rússia. É verdade que só agora os convocados se concentraram, depois de uma época desgastante e para alguns jogadores algo atribulada. O seleccionador nacional, o Engº. Fernando Santos, e o seu staff" técnico, têm muito que "limar" e para afinar naqueles que foram os seus jogadores eleitos. Será que vamos ter uma selecção com a "mãozinha" milagrosa do Engº. Fernando Santos e seus obreiros e talentosos jogadores? Fazendo lembrar a sua brilhante odisseia no Campeonato da Europa realizado em 2016 em França, em que não foi por acaso que brilhantemente ganhámos um título de futebol a nível de selecção A, que já há muito faltava ao futebol português? Que tenham uma boa prestação em terras da Rússia.

Autores: Mário da Silva Jesus/reformado/65 anos