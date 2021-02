Estamos num momento muito negativo, gostei imenso da contratação de Jorge Jesus como treinador, achei que foi a decisão mais acertada. Porém, com o passar do tempo, noto que Jorge Jesus vem diferente para Portugal, com um discurso totalmente daquilo que nos tem habituado, em termos de ideias táticas não noto muita diferença do que Jorge Jesus sempre implementou, apenas o seu discurso e a sua postura. Falando em termos de jogadores, penso que é claro que muitos jogadores não têm qualidade suficiente para jogar no Benfica, e mais ainda, não vejo grande determinação por vestir a camisola do Benfica, sinto que muitos jogadores não têm orgulho de jogar neste enorme clube.





Falando agora do maior problema, na minha opinião, a direção, Luís Filipe Vieira, Rui Costa, etc. no momento vejo um Benfica sem projeto desportivo e num "modo de sobrevivência", há uns anos Luís Filipe Vieira afirmava que era muito importante a aposta na formação, porém contrata um treinador que não é muito conhecido na aposta em jovens, e com isso gasta mais de 100M no mercado de transferências e vemos jogadores da formação como Gonçalo Ramos, Ferro, Tomás Tavares e Gedson a serem emprestados, logo, sinto que há aqui alguma incoerência da parte de Luís Filipe Vieira.Concluindo, sinto que o Benfica precisa de um "reset", de uma mudança enorme, começando na direção e na estrutura, e arranjando um projeto desportivo fiável. Aquilo que desejo como adepto, é que o Benfica volte a ser o Benfica enorme que conhecemos.Duarte Mendonça