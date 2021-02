Benfica tem obrigatoriamente de voltar a ser o que sempre foi: Gigante!

Dois mil e quinze: o ano em que o Benfica sofre dois tiros no seu porta aviões, com a saída do lateral direito Maxi Pereira e com a saída do seu treinador Jorge Jesus, que tinha conquistado os sócios e adeptos do Benfica com o seu futebol ofensivo, explosivo e divertido de se ver.

Muitos pensariam que o Benfica iria atravessar uma longa viagem no deserto como aconteceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000 sem ganhar qualquer competição e sem rumo. Mas fomos enganados.

Enganados, porque em 2015, o Benfica aparentava ter uma estrutura forte, compacta e com sucessivos planos de redundância caso falhasse o principal: Ganhar o título e apresentar um Benfica à Benfica. Nesse mesmo ano (embora o início não fosse o desejado com uma derrota frente ao eterno rival na supertaça), fomos campeões com 4 jogadores vindos da equipa B - Renato Sanches, Lindelof, Ederson e Nélson Semedo - com jogadores portugueses e com jogadores estrangeiros. Tínhamos uma aliança perfeita entre juventude e experiência, a somar com as exibições gigantescas que fizemos na Liga dos Campeões esse mesmo ano, com as vibrações do estádio a sentirem-se em todos os jogos.

2016/2017: Nada mudou. Renato Sanches sairia para o Bayern Munique, reforçando a posição do Seixal no mundo do futebol e os cofres do Benfica.

Conquistámos o inédito tetra, tínhamos uma união de balneário que salientava fora das 4 linhas (quem não se lembra dos festejos no Jamor?) com um grupo de jogadores vindos da formação, com um grupo muito português que passou a fase de grupos da Liga dos Campeões pela 2ª vez consecutiva recuperando o prestígio europeu na principal prova de clubes.

A partir da conquista do ano do Tetra, em 2017 foi o início da queda do Benfica. Parece irónico, mas não é.

Com encaixes milionários das vendas de Lindelof, Nélson Semedo, Ederson - os mesmos da formação de 2015/2016- poderíamos ter dado um cheque-mate ao Futebol Clube do Porto ( que começaria então a ser intervencionado pela UEFA), poderiamos ter conquistado o histórico penta contratando jogadores de classe mundial, com provas dadas em qualquer parte do mundo. Mas não foi isso que aconteceu. A arrogância de quem se dizia estar 10 anos à frente, começou a ficar cada vez mais evidente, com a falta de contratações, com a humilhante pontuação nula na liga dos Campeões e com o início da perda de identidade do Benfica - esta última falaremos mais à frente.

Deu-se no Benfica um acontecimento chamado "milagre de Lage", um espelho dos anos de 2015 - 2017, em que houve uma aposta gigante na formação e uma equipa composta de homens experientes e de qualidade comprovada... Treinador esse que acabaria por ser despedido um ano depois. Tendo ou não culpa, é notório que houve muitos factores externos, entre eles a (novamente... onde já vimos isto?) falta de contratações na equipa, após a astronómica venda de João Félix - mais um produto da formação - por 120 milhões de euros.

Foi a queda a pique do Benfica, desde então. A identidade da qual falei há pouco ficou perdida - não existe um jogador da formação no 11 titular, não existe um grupo coeso no balneário (é notório) e não existe a chamada bandeira portuguesa, onde outrora foi predominante durante muito tempo. A formação é uma miragem do que foi em tempos - basta ver os ultimos resultados da equipa B, por exemplo. A aposta em jogadores, quer da formação, quer do campeonato português deve ser humilhante para quem gasta 100 milhões de euros em reforços, cuja qualidade ainda não está comprovada.

Se falarmos em extra futebol, existe muito por onde ir: os preços do merchandising do Benfica são de uma realidade completamente oposta à realidade da carteira dos portugueses, o estádio na televisão parece ao abandono e o departamento de marketing que era de fazer inveja e admiração a muitos, está como o clube - fraco.

E não tenho certezas nem garantias, nem verdades nem mentiras, mas uma coisa é certa:

Pelo bem do Benfica, pelo bem do futebol português, pelo bem das rivalidades ( e não pelas inimizades), o Benfica tem obrigatoriamente de voltar a ser o que sempre foi: Gigante!



Autor: João Rodrigues, 27 anos , consultor informático