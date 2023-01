Dérbi entusiasmante

Defrontaram-se Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Portugal, no Estádio da Luz, com mais de 60 mil pessoas no estádio e muito talento no relvado, acabou empatado e pode-se dizer que foi um resultado justo.Não foi um dérbi muito bem jogado pois não se viu uma coerência substancial na exibição e por isso também não existiu uma consistência de qualidade em todo o jogo praticado pelas duas equipas, mas teve intensidade, pois teve um ambiente frenético, quatro golos e a incerteza no resultado até ao apito do arbitro.Ficou marcado por erros defensivos, que não desvalorizaram os protagonistas nos lances de sucesso bem como demasiados passes errados. O Sporting precisava de ganhar para ainda puder sonhar com o título de campeão nacional 2022/2023, o Benfica precisava dos 3 pontos para proteger a sua vantagem de líder, porém cada um só conquistou um ponto.A equipa de Ruben Amorim disse adeus ao título, poderá ter deixado fugir os principais concorrentes, neste caso o Casa Pia que em caso de vitória frente ao Estoril, passará para a quarta posição e a entrada na próxima Liga dos Campeões torna-se uma realidade impossível.Gonçalo Ramos bisou e foi considerado o homem do jogo, apesar de ser um jogador que divide opiniões no seio benfiquista, neste dérbi quando foi preciso o menino de 21 anos, lá estava para marcar não uma mas duas vezes e até veio atrás ajudar a defesa em alguns momentos, não foi o jogo perfeito, mas vai marcando e é isso que qualquer adepto quer ver. Enzo Fernández antes do apito inicial foi ovacionado pelos adeptos pela conquista do título de Campeão Mundial pela Argentina, parece que as pazes foram feitas, pois marcou no último jogo dos encarnados contra o Varzim para a Taça de Portugal, no dérbi teve boas ideias, foi intenso tanto a atacar como defender, e com o seu bom futebol parece que está para ficar o médio argentino.Do lado leonino quem marcou o primeiro golo foi Trincão, jogador que estava em crescimento na Premier League, mas regressou a Portugal e não tem sido aquele Trincão que se esperava, precisa de mais para crescer e mostrar toda a qualidade que tem. O segundo golo foi de penalti, bem assinalado sobre uma falta de António Silva sobre Paulinho, quem converteu o castigo máximo foi o único jogador a mostrar em campo a alma do leão, Pedro Gonçalves , defendeu e atacou muito bem, foi utilizado no meio-campo para dar apoio aos três homens da frente.Se o título está garantido para os pupilos de Schmidt? De todo que não, pois há muitos jogos e o tanto o FC. Porto como o Braga garantiram nesta jornada a vitória nos respetivos jogos, portanto o Benfica que tenha atenção e cabeça no resto da temporada, já o Sporting terá que resolver a bipolaridade que sofre, pois tanto faz o bom jogo como um jogo péssimo ao perder na casa do penúltimo classificado.Matilde Carvalheira Almeida, 28 anos, professora de História