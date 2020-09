E agora, Messi?

A notícia rebentou que nem uma bomba na Catalunha: Lionel Messi quer abandonar o Barcelona quase 20 anos depois da sua chegada a Espanha. O astro argentino pretende fazer valer uma cláusula que está prevista no seu contrato e que lhe permite sair, imagine-se, a custo zero.

Ora, logo aqui, o clube e o jogador não se entendem. Para o Barça essa alínea no contrato expirava no dia 10 de junho, por isso a cláusula de rescisão mantém-se nos 700 milhões de euros, mas o jogador, em virtude da pandemia, argumenta que a época terminou apenas em agosto, estando então essa possibilidade de saída ainda em aberto. Se não houver acordo, deve seguir-se uma guerra jurídica, um desfecho lamentável depois de tantas vitórias conseguidas juntos.

Mas quais são as razões que levam o argentino, aos 33 anos e com toda a carreira no clube, a querer mudar de ares? Tudo terá começado com a mediática saída de Neymar para o Paris Saint-Germain. Messi tudo fez para que o brasileiro ficasse em Barcelona, inclusive prometendo que iria fazer dele o melhor jogador do mundo, mas não evitou o completar da transferência mais cara do mundo, pelo menos até ao momento.

Foram mais de 200 milhões de euros que entraram na conta dos catalães com esse negócio e o Barcelona investiu em Ousmane Dembélé e Philippe Coutinho, jogadores que nunca vingaram com a camisola blaugrana. Messi nunca foi a favor da vinda destes jogadores e a relação com a direção do clube vinha cada vez mais a deteriorar-se.

Os resultados desportivos, nomeadamente na Europa, também não ajudaram. As duras derrotas nas eliminatórias com Roma, Liverpool e Bayern de Munique foram difíceis de digerir para um jogador que pretende vencer tudo e que não conquista uma Champions desde 2015. Depois da derrota humilhante frente à equipa alemã, o presidente Bartomeu prometeu medidas drásticas, que resultaram na saída do treinador e do diretor desportivo.

O problema é que o treinador escolhido para o início de uma nova era, Ronald Koeman, não é do agrado de Leo Messi, que pretendia ver a equipa comandada pelo seu antigo companheiro Xavi. O próprio presidente afirmou que Koeman já era a sua escolha após a saída de Valverde, mas o holandês nessa altura não estava disponível e a escolha acabou por recair em Sétien, mostrando que os planos de Bartomeu não sofreram grandes alterações depois da goleada frente ao Bayern. As primeiras impressões que o novo treinador deixou também não foram as melhores. Desde a sua reunião com o técnico sobre o projeto, às dispensas pelo telefone, Messi não acredita que seja este o caminho que leve o Barcelona de volta aos grandes títulos.

Então, qual será o destino de Leo Messi? Os principais candidatos apontados a recebê-lo são o Manchester City, o Paris Saint-Germain e o Inter de Milão. Se rumasse a Manchester, seria um reencontro com Pep Guardiola, o treinador com quem mais sucesso obteve e que sempre desejou voltar a treinar o argentino. Em Paris iria juntar-se novamente a Neymar, seu grande amigo, à procura de vencerem a primeira Liga dos Campeões da história do clube francês, algo que já esteve próximo de acontecer na Champions de Lisboa. Por fim, Milão é outro destino que tem sido apontado com frequência. No Inter regressavam os grandes duelos com Cristiano Ronaldo, procurando a conquista do campeonato italiano para a equipa de Antonio Conte, roubando a hegemonia à Juventus. Mas já que se fala em Itália, Juventus e Ronaldo, o que seria se Messi rumasse a Turim? Pode ser só um sonho, mas sem dúvida que qualquer adepto de futebol gostaria de ver os dois melhores jogadores de sempre a jogarem juntos.

Autor: Nuno Mendes, 20 anos, estudante