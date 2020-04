E como fica o futebol?

Medidas, medidas e mais medidas,





Renovações e renovações,E o desporto rei como fica?A indústria do futebol desempenha uma importante fatia no PIB português.Na actual conjuntura, a incerteza de voltar à competição é cada vez mais uma realidade.Sendo certo que os clubes de futebol profissional dependem e muito do produto dos direitos televisivos, neste momento, é caso para dizer que bem podem "esperar".As outras receitas como bilheteira e merchandinsing também são inexistentes.Por outro lado, o recurso ao lay off simplificado é um cenário que deixa muitas dúvidas em virtude das questões legais que possam ser suscitadas, mas também das questões de ordem prática.Em primeiro lugar, o lay off reduz custos, mas exonera os jogadores de certos deveres como treinar e de estarem à disposição, sempre que convocados para o efeito.O recurso ao lay off pode ser contraproducente na medida em que os clubes podem vir a ter ainda mais custos caso não preencham os requisitos do mesmo, e aí obrigados a pagar o ordenado dos jogadores na sua totalidade.Podem os clubes sugerir férias aos jogadores, mas não obrigar.A indústria do futebol à semelhança de outras atividades está parada.Os clubes não têm receitas e os custos são elevados, não só nos ditos "três grandes".Os custos que o futebol vai deixar de fazer são milhões atrás de milhões e coloca em causa o emprego de milhares e milhares de pessoas.Na Europa o cenário não figura ser muito diferente.E de repente deixamos de olhar para o futebol como o negócio milionário, comparando- o mesmo com outros negócios do quotidiano dos cidadãos.Afinal, a recessão económica que aí vem, já chegou ao futebol.O caminho vai ser longo, mas sem dúvida incerto e o desporto rei poderá ser a grande machadada final deste tal Covid-19.