É preciso respeito

Sou adepta (fervorosa) do Benfica e, como todos, também não gosto do facto de terem gasto 100 M para nada. Não gosto das exibições, não gosto da gestão, não gosto do facto de saber que o jogo do Benfica não é apreciado pelos adeptos que, em dias, tanto deram força! Mas há uma coisa que não consigo perceber, de todo! A raiva, o ódio que muitas pessoas, que se dizem adeptos, têm pelos jogadores, equipa técnica, presidente, etc. Gostava de saber qual dessas pessoas deu parte desses 100M para comprar seja que jogador for! Gostava de saber qual dessas pessoas tem as contas pagas por eles ou até mesmo qual delas faz parte da sua vida do dia a dia! Pois, provavelmente em nada se relacionam com elas e vice versa. O Futebol é uma paixão, algo que nos toca como uma outra coisa qualquer que gostemos muito. O Futebol é o desporto que nos faz arrepiar de todas as maneiras possíveis. O Futebol é aquilo que queremos ver sempre que pudermos e sentir como eles sentem. Mas, mais que isso, o Futebol também é entretenimento! O Futebol é muito mais que as derrotas e as vitórias do nosso clube. É muito mais que a vossa raiva ou o vosso ódio pelos resultados! Não é, de todo, bonito ver um futebol assim. Não é. Também não é de todo justo que recebam milhões, quando na verdade, talvez não se esforcem tanto no trabalho deles como nós, que recebemos uma miséria, no nosso! É frustrante ver o nosso Benfica neste estado, é verdade. Mas quanto muito deveria ser só isso: frustração! Mas não, o ódio e a raiva apoderam-se de todas estas pessoas e torna-as más, já que necessitam dizer as coisas que dizem, quando, na verdade, isso não altera a sua vida em absolutamente nada. Não ganham mais por o Benfica ganhar, nem por perder. Não têm mais nem menos anos de vida, não têm mais ou menos saúde, muito menos têm mais ou menos caráter por isso! No entanto, o nosso caráter vê-se muito pelas nossas atitudes nestes momentos. Nós queremos todos o mesmo, voltar a ver o nosso Benfica como era, certamente estamos à espera que isso aconteça. Mas enquanto não acontece, seria bom rever alguns conceitos de ética, respeito, entre outros. Enfim, que o nosso Benfica volte rapidamente!





: Mafalda Feliciano