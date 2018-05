Há precisamente uma semana, na última jornada da Liga NOS, perderam por 2-1 nos Barreiros diante do Marítimo, o que implicou não conseguirem manter o 2º lugar e, consequentemente, falharem o acesso à 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões da próxima época e aos milhões de euros que a presença na mesma possibilitava.

Durante esta semana, foram alvos de insultos e de agressões físicas por parte dos adeptos do clube que representam e apenas realizaram um treino de preparação para a final da Taça de Portugal, no dia de ontem.

Hoje, no Estádio do Jamor, nessa mesma final, foram derrotados pelo Clube Desportivo das Aves.

Continuar a ler

Agora, depois disto, pergunto: Em que condições psicológicas chegarão estes 4 atletas à nossa Seleção para disputarem o Mundial da Rússia que começa dentro de 25 dias, sendo que, pelo menos 2 deles (os Campeões da Europa por Portugal em 2016), são peças habituais no 11 do ‘Engenheiro’ Fernando Santos?

Antes de jogadores profissionais de futebol, Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins (principais ativos da formação leonina), assim como todos os outros elementos do plantel e do staff técnico do Sporting Clube de Portugal em 2017/2018, são Seres Humanos e merecem RESPEITO por isso. De todos.

Eles tiveram 7 dias de verdadeiro terror, quando deviam estar 100% focados na concretização dos objetivos pessoais e coletivos a que se tinham predisposto no início desta temporada e que ainda podiam ser alcançados.

Sinceramente e de uma forma bastante lamentável, não sei o que irá acontecer daqui em diante mas, em contrapartida, tenho a certeza absoluta que O FUTEBOL PODE SER TUDO, MENOS AQUILO PELO QUAL ELES PASSARAM.

Despeço-me com uma mensagem de apoio e motivação, numa das alturas mais difíceis das suas respetivas carreiras: Se os Campeões somente se definem pelos troféus que conquistam, vocês foram, sem quaisquer dúvidas, muito mais do que isso. FORAM HOMENS, simplesmente.

Força!