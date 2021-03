Essugo: A esperança da formação nas lágrimas de um menino

Estava perto de terminar o encontro frente ao Vitória SC quando Rúben Amorim, treinador do Sporting CP chamou ao encontro Dário Essugo. Tornou-se o mais jovem de sempre a vestir aquela camisola e com os seus singelos 16 anos cumpriu um sonho. No final não conteve as lágrimas num momento que não passa despercebido aos adeptos do futebol, tal era o momento que o rapaz vivia.





Num momento em que o futebol de formação se encontra parado devido ao Covid 19 ver um jogador tão jovem ser lançado no escalão principal toca a quem vive de perto a ânsia de poder voltar a treinar nesse mundo. São meses de interregno duros em que o relvado onde se treinava durante a semana com os jovens jogadores, com sonhos de chegar onde chegou Essugo, está muito distante.Todos queremos muito voltar.Coordenadores, treinadores e jogadores sentem saudades dos momentos que o futebol traz. Desde o treino onde muito se explica, se aprende e se desenvolve o atleta até ao momento de o pôr em prática nos jogos ao fim de semana. Tudo isto são lições (não só de futebol mas de vida) que os jovens atletas estão privadas há bastantes meses.Vamos contando os dias para esse regresso tão esperado. Está em suspenso o trabalho que fará com que mais jovens jogadores estejam próximos de chegar aos grandes palcos, mesmo que seja por apenas meia dúzia de minutos como Amorim permitiu. E desde já mister obrigado e parabéns pelo gesto.Daniel André Teixeira