No próximo domingo, dia 20 de Maio de 2018, será disputada a final, no Estádio Nacional do Jamor, da 78.º edição da Taça de Portugal (Taça de Portugal Placard, por motivos de patrocínio), em que irão estar presentes o estreante, Clube Desportivo das Aves, e o Sporting Clube de Portugal, que pela 28.º vez marca presença na final desta Prova Rainha do Futebol Português.

É por muitos adeptos ligados ao desporto rei, o futebol, a chamada festa do "povo". Como tal, deve ser disputada no local previamente há muito estabelecido pela organização da prova (Federação Portuguesa de Futebol), que é no Estádio Nacional do Jamor.

Perante as declarações sempre respeitáveis do Senhor presidente da Assembleia da República (AR), e após as suas curtas declarações sobre os incidentes (lamentáveis e reprovados) que tiveram lugar na Academia do Sporting - e que sem dúvidas é uma situação gravíssima", que não só ofendeu os sportinguistas, como todos os adeptos em geral, que me deixa perplexo como até que ponto está a chegar o futebol em Portugal -, respeito, como cidadão, a opinião do Senhor presidente da Assembleia da República (AR), ao afirmar que não ficava chocado se a final fosse jogada à porta fechada.

Continuar a ler

Mas, pergunto eu, porquê? Não serão porventura a maioria dos cidadãos portugueses pessoas ordeiras e civilizadas? Que culpa podem ter os jogadores que irão estar presentes na final da Taça de Portugal, em especial os jogadores do Clube Desportivo das Aves e alguns jogadores do Sporting Clube de Portugal que irão pela primeira vez nas suas vidas de futebolísticas ter a oportunidade de poderem estar presentes na chamada "Prova Rainha"? Estou completamente convencido que vai ser mesmo uma festa e que todos os adeptos, tanto afectos ao Desportivo das Aves, como ao Sporting CP, irão estar à altura do acontecimento, demonstrando o civismo que ainda persiste na maioria dos cidadãos portugueses. Jogar a final da Taça de Portugal à porta fechada, isso não. É a opinião de um simples adepto de futebol e de um cidadão.

Autores: Mário da Silva Jesus/65 anos/reformado