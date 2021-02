Francisco Conceição: o grande reforço para o FC Porto

Mais um jovem em ascensão no panorama do futebol português. Com apenas 18 anos, Francisco Conceição foi promovido à equipa principal do FC Porto, depois de ter realizado a última partida pela equipa B a 7 de fevereiro em Vizela (empate 0-0).





Dois jogos na Liga NOS mostraram o impacto que o futebolista já teve. No empate com o Boavista mexeu com o jogo e não fosse o VAR teria sido decisivo no triunfo azul e branco. Na Madeira ganha o penalti que permitiu a vitória ao cair do pano. Uma aposta ganha do técnico e pai Sérgio, que parece ter conquistado um importante reforço para o que resta de temporada. Portugal fica a ganhar com mais uma promessa a querer mostrar serviço.Quando se fala que é preciso gastar milhões para se ter um plantel competitivo e qualidade, Sérgio Conceição tem provado que com pouco faz-se muito. A formação é o futuro. Francisco Conceição poderá ser mais um caso de sucesso, sendo fundamental que continue a ter minutos e que não haja o erro idêntico de o afastar das opções como aconteceu com Gonçalo Ramos no Benfica, em que um dia está lesionado e noutro já joga e marca na equipa secundária das águias.Chegou em 2018 aos dragões para representar os juvenis, e eis que praticamente três anos depois já leva soma 37 minutos no campeonato nacional. Talento e criatividade não faltam. É bom ver o FC Porto a olhar para os meninos do Olival" e valorizar o que é espantoso a nível nacional. Francisco Conceição é mais uma prova de com esforço e suor tudo se consegue.Francisco Mendes