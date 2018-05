Continuar a ler

Ontem, dia 20 de Maio de 2018, realizou-se a final da Taça de Portugal, a prova Rainha do futebol português, a sua 78.ª. final, disputada pela primeira vez pelo Clube Desportivo das Aves e pelo Sporting Clube de Portugal, que marcou presença pela 28.º vez numa final, tendo saído derrotado pelos comandados de José Mota, por 2-1.O Clube Desportivo das Aves, da Vila das Aves, que é uma freguesia portuguesa do concelho de Santo Tirso, pertencente ao Distrito do Porto. É assim, com esta conquista, o 13.º clube a inscrever o seu nome na lista de vencedores da Taça de Portugal e com todo o mérito. Não quero de forma alguma tirar o mérito (que tem) à vitória nesta Taça de Portugal do Clube Desportivo das Aves, mas tenhamos que ser honestos: apanhou uma equipa, a do Sporting Clube de Portugal, completamente "órfã" de situações internas, que só têm um culpado, que evito apontar o nome - porque quem está dentro dos meandros do futebol sabe de quem estou a falar.Mas claro que numa final de qualquer competição tem que haver sempre um vencedor e um vencido e, animicamente, perante os casos internos do Sporting CP., o Clube Desportivo das Aves é completamente alheio aos problemas internos provocados por quem já não devia estar à frente de um clube da grandeza do Sporting CP. O Clube Desportivo das Aves acabou por ser um digno vencedor e que soube tirar na perfeição partido do estado de espírito da equipa profissional do Sporting CP, que me merece igualmente os meus parabéns, pela forma muito profissional como esteve presente nesta final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional no Jamor.

Autores: Mário da Silva Jesus/65 anos/reformado