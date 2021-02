Imaculado Conceição

Acho que é incontestável dizer que Francisco Conceição muda o FC Porto quando está em campo.





O 85 azul e branco em pouco mais de meia hora jogada no total de dois jogos na Liga NOS abanou as hostes e ganhou para a equipa duas grandes penalidades, onde a última valeu o tento da vitória do FC Porto na Madeira. Mas mesmo não referindo esses dois momentos é justo dizer que Francisco traz algo para o jogo que não existia.A juventude, a irreverência que daí vem que o faz "ir para cima" do adversário para tentar o drible e aliado a tudo isto uma raça muito própria (ou não fosse filho de quem é) que faz dele uma esperança muito boa para o futuro do nosso futebol.É refrescante ver Francisco ir a jogo.Dá a ideia que, apesar do legado do seu apelido, a pressão não lhe assenta nos ombros. Sabe para o que vai mesmo que veja o jogo com olhos de menino. O mundo pela frente mas que é posto de parte porque está a cumprir um sonho que quer muito viver. O quão bom é ver um rapaz de 18 anos levar para casa o "Man of the Match" e ter a sensação que quando está em campo algo muda e parece mais possível acontecer coisas boas.Só o futuro e a entrega de Francisco Conceição podem definir o que aí vem, mas é justo dizer que pelo que se viu o futuro do FC Porto pode muito bem passar pelo seu talento.Daniel André Teixeira