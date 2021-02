Jorge Jesus irá chegar a cumprir o contrato?

A vinda do treinador de futebol Jorge Jesus, no início da presente época, não passou de ser uma "bandeira" da campanha eleitoral da candidatura para presidente do SL Benfica, Luís Filipe Vieira. A contratação deste treinador, até ao momento, tem demonstrado ter sido "quiçá" um pequeno-grande equívoco, à frente dos destinos da equipa de futebol.





O plantel dos "milhões", até ao momento, ainda não se encontrou. A primeira "pedrada", que fez mossa, em termos financeiros, foi a eliminação e a entrada na Liga dos Campeões, também conhecida pela Liga dos milhões. O primeiro grande golpe financeiro sofrido pela estrutura.A equipa de futebol vem oscilando com exibições medíocres. Junta-se a fraca participação na Taça da Liga, a derrota na Supertaça Cândido de Oliveira. Quando está cumprido 50% do campeonato, os pontos perdidos são preocupantes para poder sonhar com o 38. Resta, por agora, a participação na Liga Europa, e a nível interno ainda há para disputar a Taça de Portugal. Como tal, será que o irrequieto e agitado técnico de outras épocas irá ter argumentos para chegar a cumprir o contrato milionário que tem com o SL Benfica?Autor: Mário da Silva Jesus, 67 anos, reformado