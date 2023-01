Mark Williams termina a sequência de derrotas frente a Ronnie O'Sullivan e vence nos quartos de final (6-5) e segue para a meia final do Masters (Snooker).Mark Williams teve de esperar 8 anos para voltar a vencer o líder do ranking e atual campeão mundial Ronnie O`Sullivan. Ronnie adiantou-se no marcador ao vencer os três primeiros frames, ficando a vencer por 3-0, Mark Williams atenuou os danos feitos nas partidas anteriores e venceu o último frame da primeira parte, indo para o intervalo a perder por 3-1.Na segunda parte, com uma entrada de 83pts, Williams reduzia para 3-2, no entanto Ronnie adiantaria-se vencendo o 6º frame, ficando a vencer 4-2. Mark Williams não se dava por vencido e venceria três frames consecutivos incluindo uma entrada de 143 (a mais alta do torneio até ao momento, destronando Higgins com 142) ficando a vencer por 5-4. O’Sullivan venceu um tenso 10º frame, fazendo 77 após uma longa troca de bolas, com vermelhas espalhadas perto da tabela inferior. A vitória não seria negada ao galês, tendo aproveitado ao máximo mais um erro do génio inglês, para construir mais uma entrada centenária (102) carimbando assim a vitória e o consequente lugar nas meias finais.João Vicente, Abrantes