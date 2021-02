Nem no tempo do Vale e Azevedo

A situação que o Benfica vive neste momento é por culpa da direção, equipa técnica e dos jogadores.





Sinto me frustrado e envergonhado com a situação atual do meu Benfica. Não posso falar pelos outros, mas por mim essa época é a pior de todas que eu algum dia já presenciei no Benfica, nem já no tempo do Vale e Azevedo. No tempo de Vale e Azevedo estávamos falidos, mas os jogadores honravam o manto sagrado e não essas 'patricinhas' de Tarabts, Nunos Tavares, Gabrieis, Gilbertos, Evertons... Nos possíveis 48 pontos, fizemos 33, o que representa 70%. Isto para o Benfica é um saldo negativo se vermos com quem perdemos os pontos. Dizem que futebol é assim mas custa-me acreditar nisso e não aceito. Todas equipas têm maus momentos, mas no Benfica não se trata só disso (um mau momento) é incompetência em todas as vertentes desde a direção, equipa técnica aos jogadores. Os últimos é de quem eu mais sinto raiva porque não têm noção do que é o BENFICA e como sofremos por este clube. Não tenho esperanças que venham a melhorar porque este filme já é antigo e o pior é que ninguém faz nada.Quando o Luisão quis fazer alguma coisa veio o Carmo e a Trindade. A minha indignação é tal que se ainda houvesse um pouco de bom senso na entrevista de hoje mais deveria aparecer Luís Filipe Vieira e Rui Costa para pedirem dupla demissão. Tenho dito.