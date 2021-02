Ninguém pára Vieira?

Percebe-se desde há muito que Luís Filipe Vieira nem percebe de futebol, nem tem uma particular paixão clubística, pelo menos pelo Benfica. O clube é hoje um business center, gerido para possibilitar as vendas de jogadores. Promove jogadores que assinam pelo Benfica e que nunca treinaram ou sequer vestiram a camisola do clube, para além da sessão de apresentação e da fotografia com o presidente. Vende jogadores que estiveram dez anos no Seixal depois de 4 a 6 meses na equipa principal.





Acrescem a esta falta de rumo desportivo os processos judiciais e a falta de esclarecimento destes, pior imagem só mesmo durante a gestão de Vale e Azevedo.Com o Sporting afundado em crises de direcção e em desacerto total e com o FC Porto falido e em fim de estação, e sendo o Benfica hoje, um dos clubes mais bem sucedidos do mundo em vendas de jogadores, esta vantagem financeira não consegue afirmar e sustentar uma verdadeira política desportiva. A incapacidade é de Vieira e também de Costa - o Rui, dominando financeiramente o Benfica venceu sete campeonatos em vinte.A aposta em Jesus e a panaceia do Rui Costa como futuro presidente asseguraram a Vieira a vitória eleitoral e a continuidade dos negócios. Nos dirigentes do Benfica não há vergonha, acerto ou brio, a revolta de Luisão no fim da Taça 'causou mau estar' no clube ? Temos o quarto lugar assegurado, com sorte a presença na final da Taça, onde nos espera o Porto ou o Braga, equipas que não conseguimos vencer nos últimos dois anos. Pelo meio temos ainda de tentar perder por poucos com o Arsenal.Ninguém pára o Vieira?Paulo Catrica, fotógrafo, 55 anos, sócio do Sport Lisboa e Benfica desde 1972