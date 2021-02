O grande erro para o atual Benfica foi o ano do Penta

Ainda me lembro que nos tempos do Rui Vitória deixei um alerta escrevendo várias vezes nas páginas do Benfica dizendo estamos a regredir no tempo, a voltar aos anos 2000. Mesmo sendo campeões com o Rui Vitória, a equipa não apresentava um bom colectivo, foram poucos os jogos ao comando dele que o Benfica fez uma excelente exibição no colectivo, era sinal de preocupação já que os rivais andavam fracos. Valia a qualidade de um Jonas, entre outros, por exemplo.

Mas o principal erro do atual Benfica é quando o Luis Filipe Vieira acha por bem colocar o Seixal na ribalta, ou seja, no ano do tão desejado Penta se rerolve não investir porque queria que o Seixal ficasse na história do clube vencendo o Penta e fazendo uma boa caminhada na Liga dos Campeões. Desrespeita os adeptos e sócios que tinham o sonho do Penta, depois queima grande parte da formação querendo lançar tudo e todos, faz a cabeça aos miúdos por causa da fama do Seixal e perdem pelo caminho.

O grande erro para o atual Benfica foi não investir no ano do Penta.

O Benfica de hoje tem outro problema grave: jogadores poucos inteligentes para jogarem juntos, o meio campo não tem alma, falta um 8 com visão de jogo, inteligência a nível de passes, com pulmão área a área, somos reféns de não ter ninguém com tal capacidade de leitura de jogo. Outro problema grave é Taraabt, com ele a média de derrotas e empates é assustadora. Este Benfica com outro meio campo era bem melhor, foram dois mercados a brincar no meio campo, quando a defesa desde de Rui Vitória que não é reforçada como deve ser; foram 3 Liga dos Campeões a passar vergonha com a mesma defesa, inadmissível, até renovar aquilo com jogadores bem "velhos" e com pouca velocidade. Ou seja, se nem JJ, que é bom a colocar as equipas a jogar, consegue tirar a inércia do não futebol implementado nos tempos de Rui ,Vitória só mostra que parte daqueles jogadores daquele tempo tem que sair do plantel.

Por fim volto a repetir, o ano do possível Penta foi fatal para o atual Benfica e a culpa é do presidente.



Autor: Dénis Ribeiro