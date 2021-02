O problema do Benfica não é de hoje. Já vem de alguns anos...Relembro que ainda há pouco tempo o presidente LFV impôs uma política de contenção salarial. Luisão era quem auferia o salário mais alto. A redução de custos foi ocorrendo ano após ano.

Em 2014 a equipa que a nível Nacional venceu todas as provas e foi à final da Liga Europa perdida ingloriamente, viu-se desmantelada de vários ativos: Markovic,Garay, Rodrigo,André Gomes, Cardozo, Siqueira, Oblak por exemplo. Em Janeiro de 2015 Enzo Perez. Vieram "Bebés" e "Derleis" e Talisca. Maxi no final não renovou.

Os anos seguintes, Rui Vitória ingressou no Benfica. JJ rumou a um clube que lhe pagava os milhões que nenhum clube Português supostamente lhe pagaria. E por lá foi um flop!

O "Seixal" foi uma mina. Ederson, Lindelof, Gonçalo Guedes,Nelson Semedo, Renato Sanches, permitiu ganhar esses dois campeonatos e também fazer milhões. Jorge Mendes dez por cento. Até jogadores que nunca sentiram a emoção de jogar na "Catedral" ele vendia. Bernardo Silva...

O Benfica com um plantel descapitalizado e sem investimento, na época 2017/18 falha o "Penta", na Europa é um fiasco, acaba a época sem nada ganhar.

E a seguir continua o descalabro: Castillo e Ferreyra com chorudos ordenados são contratados. Rui Vitória sai em Janeiro devido aos maus resultados. Até o Moreirense goleava na Luz. Luisão abandona a carreira fora do campo sem uma homenagem dos sócios. Muito estranho.

Bruno Lage com o que resta do "Seixal", Ferro Florentino, Gedson, Ruben Dias e João Félix em grande explosão contra todas as previsões reconquista o campeonato. Exibições de sonho. Arrasando em Alvalade e no Dragão. Cilindrando o Nacional da Madeira. E no meio da festa Vieira dobrou o prémio pela Reconquista! Porquê????

Equipa a ganhar tostões volta a render milhões. João Felix 120. Dificil entender essa loucura de quem pagou..

A época passada a equipa nunca se encontrou. o futebol foi sofrível. Em Janeiro as contratações de jogadores como Weigl e Dyego Souza (que agora nem no Famalicão joga...) certamente criaram mau ambiente no balneário. Mesmo com a pandemia Vieira não lhes cortou o ordenado nem os colocou em layoff a ganhar no máximo 1900€. E mesmo assim "fizeram a cama"ao Bruno LaGe. Rafa, Pizzi e André Almeida, segundo dizem as más línguas "minaram" o balneário.

O pior estava para vir. Contratar o Jesus novamente. Ele não tem capacidade de colocar aqueles jogadores a jogar bom futebol. Nem que estivesse ali CR7, Messi, Neymar ou Mbappe. O plantel está psicologicamente afetado, transtornado e traumatizado.

É preciso mudança de Direção, de treinador e uma limpeza de balneário. Há meses fiz a minha parte. Estive 3 horas numa fila para tentar mudar algo com os meus 50 votos. Infelizmente ainda há muitos que não pensam assim. Até quando?