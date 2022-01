Paulinho continua a ser um nome a fixar

Ao ter apontado um "Hat-Trick", no jogo referente à 16ª. jornada da I Liga Portugal-Bwin, realizado no Estádio José Alvalade XXI, que opôs o Sporting CP 3 Portimonense SC 2, João Paulo Dias Fernandes, mais conhecido no "mundo do futebol" por Paulinho, fez renascer, perante a massa adepta sportinguista, a esperança de estarem efetivamente na presença de um jogador com enormes qualidades, mas que para alguns começavam a desesperar perante a irregularidade que vinha a demostrar nalguns jogos. Se dúvidas haviam, Paulinho, o jovem natural de Barcelos, vindo do Sporting Clube de Braga, onde Rúben Amorim, que foi seu treinador na época de 2019/20, para além do técnico, e, conhecendo bem as qualidades de Paulinho, não teve dúvidas e foi buscá-lo ao clube da cidade dos arcebispos, e, em boa hora, foi concretizada a transferência para Alvalade, tendo não só ganho um jogador de qualidade como a equipa de Alvalade ficou mais forte.Paulinho, com este "Hat-Trick", feito frente ao Portimonense, decerto que se reconciliou com a plateia sportinguista, e continuará a ser um nome a fixar, recaindo nele ainda mais responsabilidades e a esperança de continuar a merecer o lugar como titular dos campeões nacionais, às ordens de Rúben Amorim. Já há muito que merecia ter sido chamado a representar a seleção de Portugal, e pela mão do selecionador Fernando Santos, já vestiu por 3 vezes a tão desejada camisola das quinas. Jogador de enormes potencialidades e trabalhador, que qualquer treinador decerto gostaria de ter nos seus quadros.Autor: Mário da Silva Jesus/Reformado/68 anos