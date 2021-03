Quando um não quer dois não dançam...

Analisando toda a situação em redor do jogo deste sábado no Dragão a "matemática" associada era simples: só o FC Porto teria de fazer pela vida para poder reanimar este campeonato liderado pelo Sporting.





Pode ser apenas a minha visão turva após um soberbo Leipzig-Borussia Mönchengladbach que terminou num 3-2, mas eu acreditei que este jogo entre FC Porto e Sporting pudesse ter algum encanto por ser entre uma equipa sem nada a perder (e com a chance de poder arrumar o assunto de certo modo) e outra que só a vitória dava alento.Podia dizer que me enganei, mas prefiro dizer que fiquei surpreendido.A primeira parte foi muito tática, onde é bem visível que o trabalho de casa dos misters foi bem feito. A procura do erro do adversário sobrepôs-se à criação autónoma de oportunidades de golo. Não é bonito, mas é perfeitamente normal.O segundo tempo trouxe um Porto na busca (atabalhoada por vezes) do seu espaço em profundidade e infelizmente o Sporting preferiu "fechar" portas aproveitando as suas substituições para refrescar posições quase como quem procura apenas o contra-ataque abdicando de criar jogo próprio.Pessoalmente chego ao fim deste jogo a pensar que o Sporting mesmo confortável podia ter dado mais, em prol do espectáculo e também para passar a imagem de um líder seguro. Não é que do outro lado o Porto tenha sido soberbo na sua essência (até porque em espaço reduzido no ataque não foi sempre esclarecido) mas pelo menos procurou a baliza como pôde.A música continua a tocar, mas depois de hoje começa a dar cada vez mais a ideia que já se sabe bem quem dita o ritmo.: Daniel André Teixeira