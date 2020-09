Quin serà el destí de Messi?

O astro argentino que dá pelo nome de Lionel Messi está a medir forças com a direção do FC Barcelona.

O jogador que já foi considerado seis vezes melhor jogador do Mundo, não parece estar disposto a jogar nem mais uma época no clube onde se formou como profissional de futebol e onde brilhou até agora. Na última época, o jogador tornou público ainda desentendimentos com alguns elementos da direção do clube e essa mesma época não acabou nada bem no que toca aos resultados do clube.

Messi no início deste ano e a meio da época transata veio dar a voz em defesa do plantel, quando ainda estava no comando técnico o treinador Ernesto Valverde, Éric Abidal, que entretanto se despediu do cargo diretor técnico dos blaugrana, o ex-futebolista francês lançou para os meios de comunicação dúvidas sobre o profissionalismo do plantel e Messi como jogador no clube há 20 épocas e como capitão saiu em defesa dele e dos companheiros.

Após a derrota pesada na Liga dos Campeões frente ao Bayern de Munique, o presidente do clube catalão afirmou no final do jogo que iriam haver mudanças, mas o próprio decerto tinha a convicção que iria contar com o astro argentino, já Messi parece que se cansou de carregar a equipa às costas.

O agente do jogador, o seu pai Jorge Messi, está em negociações com o presidente do clube Josep Bartomeu.

O presidente do Barça não aceita menos que 700 milhões de euros pelo passe do jogador, enquanto Jorge Messi quer que o FC Barcelona deixe o filho seguir o seu caminho.

Lionel Messi já falhou o primeiro treino às ordens do recente treinador Ronald Koeman e tudo indica que a próxima época não será treinado pelo técnico holandês.

Vários clubes são apontados ao jogador argentino, mas o mais certo é Messi rumar para a Premier League, e tudo indica que voltará a ser treinado por Pep Guardiola no Manchester City.

O clube inglês em recentes declarações já afirmou que só contrata Messi a custo zero, no entanto a proposta salarial do City para o ordenado do jogador remete para valores bastante elevados.

A data limite para o fim desta "novela" que se desenrola em Barcelona é 5 de outubro, quando fecha a janela de transferências em Espanha.

Se realmente uns dos melhores jogadores da atualidade sair do FC Barcelona será um fim de ciclo no clube catalão, uma surpresa e também uma delícia para os adeptos de futebol verem este jogador representar outro clube e a Liga Inglesa seria o apogeu para um jogador com a qualidade intergaláctica como é a de Messi.



Autora: Matilde Carvalheira Almeida

Idade: 26 anos