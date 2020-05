Regresso (num tempo de incertezas ) do futebol

A partir de 16 de Maio regressa o futebol à Europa, num período em que o vírus Covid-19, assolou o Mundo e "obrigou" o futebol a parar. O primeiro país a dar o pontapé de saída é a Alemanha, mais concretamente a Bundesliga.

A Bundesliga é um campeonato que tem bastante qualidade individual e coletiva nos vários clubes, vai regressar esperemos que termine esta época, pois vai ser um teste para as outras ligas na Europa que já têm marcado o seu regresso à competição.

O futebol regressa fortemente pela pressão financeira, pois na Alemanha o Schalke 04 foi o primeiro clube a acusar este impacto económico do vírus.

Neste regresso vai ser jogada a 26ª jornada e recordemos quem lidera este campeonato e com quantos pontos: Bayern vai na liderança com 55 pontos, Dortmund com 51 pontos, Leipezing com 50 pontos e Borussia Mönchengladbach conta com 49 pontos.

O estado da tabela classificativa não é de admirar, o que tem surpreendido pelos campos da Alemanha é um jogador que se encontra ascensão na Bundesliga, um jovem norueguês que joga pelo Dortmund, que dá pelo nome de Erling Braut Håland é um ponta de lança tem faro de golo, em onze jogos já conta com 12 golos e qualquer adepto quer assistir ao seu regresso.

Os adeptos alemães vivem intensamente esta modalidade, mas agora neste período terão que tomar as devidas precauções. Começando desde logo pelo facto de todos os jogos serão à porta fechada, pois a lotação máxima é de 300 pessoas por estádio, contando com staff, jogadores etc...

Outras medidas vão ser tomadas para se evitar o contagio do vírus.

Os jogadores e todos os elementos do staff são testados diariamente, para que qualquer caso positivo seja detectado imediatamente.

Antes de qualquer jogo irá ocorrer um isolamento de 7 dias para cada equipa e os vários jogadores.

Nos dias de jogos, todos os elementos que vão entrar no recinto desportivo vão medir a febre ou a temperatura à entrada do estádio e o que registar uma temperatura anormal será isolado e não entrará no recinto.

Não poderá haver cumprimento entre os jogadores, os jogadores suplentes vão estar intercalados com um banco de distância entre os colegas e usar a devida mascara de proteção.

Outra medida implementada vai ser o facto de ser permitido cada clube durante o jogo fazer cinco substituições .

O futebol vive dos adeptos, e sem estes no estádio vai ser estranho, no entanto Mönchengladbach foi criativo, pois colocou fotos de adeptos nas bancadas.

O que os apaixonados por futebol querem é ver a bola a rolar, e nada como a Bundesliga para começar.