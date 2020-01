Em muitos momentos da nossa vida, somos postos à prova, no que toca a

sermos pragmáticos. A vida mostra-nos determinados contextos e situações, em que se

não formos pragmáticos, teremos mais dificuldades, mais adversidades, no fundo mais

complexidade.





No desporto, como na vida, o conceito de pragmatismo é muitas vezes utilizado,para fazer valer uma resposta ou, por vezes, uma ausência da mesma.No futebol, a palavra tem sido deveras utilizada. O treinador, líder de um grupode trabalho deverá, basear o seu treino com base neste conceito. Basear a suametodologia de trabalho neste conceito, nada tem a ver com a utilização repetida,tornando esta ferramenta pró-ativa numa corriqueira generalização.Terá o comunicador ou emissor da mensagem, conhecimento total das reaisvirtudes da utilização desta palavra?Vejamos: o pragmatismo defende que o sentido de tudo está na utilidade que sepossa ser capaz de gerar. Da mesma forma, ser pragmático é colocar algo em prática,utilizando-se de ferramentas já conhecidas e que já demonstraram bons resultados.Uma pessoa pragmática é aquela que resolve as coisas de uma maneira ágil, que vêmais soluções do que impedimentos. Tem seus objetivos bem definidos, que considerao valor prático como critério da verdade. Ser pragmático é fugir do improviso, ébasear-se no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para asolução imediata de seus problemas.As decisões: muitas, complexas e a vários níveis, do treinador, assentam nesteconceito, que não deve ser desvirtuado nem escondido. O que acontece, infelizmente, éa comparação banal com o "ser reativo" e com a necessidade de justificarconsequências. Estas ultimas são sempre provenientes das nossas decisões e não desermos pouco ou muito pragmáticos.Paulo Robles, 36 anos, treinador de futebol