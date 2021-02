Um avião-ambulância por favor

O Benfica está doente. Terrivelmente enfermo. Moribundo até. A causa do sofrimento é a ganância, a sobranceria, um ego maior do que a própria alma. Um sentimento incontrolável de se achar acima de tudo e todos e considerar os demais inferiores.

Como todos sabem, jamais aceitei o regresso de Jorge Jesus. Este sentimento é partilhado por milhares de adeptos que não viram com bons olhos um volte-face naquilo que era a política do clube e que tão bom fruto deu na vertente financeira e desportiva.

Jorge Jesus não voltou a mesma pessoa. A fanfarronice que tanto o caracterizava foi multiplicada até à mais ínfima potência com as conquistas por terras brasileiras com o Flamengo. Imagine-se que até ficou aborrecido por não ter sido sequer nomeado para prémio de melhor treinador do Mundo. Com tudo isto, deve ter achado que só a sua simples presença no banco de suplentes e a presença de algumas vedetas ganhassem títulos. Subestimou completamente o valor da liga portuguesa e dos jogadores que nela evoluem.

Mesmo no próprio clube, o treinador mudou o que estava bem, por incrível que isso possa parecer. A política foi mandar os jovens portugueses embora e contratar jogadores maioritariamente vindos do Brasil talvez para que o treinador pudesse matar saudades. Tal política acabou por se revelar desastrosa. O exemplo mais gritante foi a dispensa do melhor marcador da liga portuguesa na época passada - Carlos Vinícius. Muito estranho… Ele também é brasileiro.

Com aquela sua vozinha que a mim me mete raiva ouvir, logo na apresentação, prometeu o Céu aos adeptos cuja fé no seu trabalho era já questionável. Com toda a pompa e circunstância, anunciou que todos os reforços viriam de fora porque a liga portuguesa não tem qualidade. Prometeu arrasar e jogar o triplo. Sim, de facto o Benfica está a arrasar. Como está! Já a nove pontos do Sporting constituído maioritariamente por jogadores portugueses, vindos da nossa liga e formados no clube. Prometeu jogar o triplo? Pois realmente está a jogar. O triplo de mau. Uma equipa sem alma, apática, sem chama, sem alegria. Incapaz de lutar por uma bola como se a vida dependesse disso.

Dizem que Jesus está apático. Eu diria que está de férias. Para treinar em Portugal, não é preciso muito esforço. Um treinador com o seu pedigree até treina de olhos fechados. Basta só estar lá no jogo com o Nacional da Madeira que logo são favas contadas. O certo é que não são.

Um treinador principescamente pago não deve dar desculpas para os sucessivos infortúnios, tem de apresentar soluções. As desculpas ficam para aqueles que ganham tostões e são treinadores por amor ao futebol e nem esses se desculpam com as derrotas e os empates. Desde que a época começou que qualquer declaração de Jorge Jesus é um desbravar de desculpas. Ou é porque a equipa é nova e os jogadores ainda não se conhecem. Ou é porque houve paragens para as seleções e os jogadores não estiveram todos ao seu dispor. Ou é porque o calendário é apertado e os jogadores apresentam fadiga. Ou é mais recentemente por culpa da covid-19. Sinceramente, isto começa a enervar!

Há que tomar medidas drásticas. Urge mudar alguma coisa, antes que seja tarde demais, se é que já não é. Há que ter coragem para assumir que o regresso deste treinador foi um erro crasso. Há que voltar rapidamente aos tempos de glória. Algo se passa. Já não vem desta época, mas um treinador que se acha o melhor do Mundo devia ter resolvido o que quer que esteja a acontecer. Pelo contrário, vejo as coisas a agravarem-se.

A política de contratações é um tremendo desastre. Vi ontem [segunda-feira] o Sporting a jogar com miúdos da formação e com outros jogadores portugueses provenientes da nossa liga. Eles lutaram, suaram, deram tudo para vencer. Nós, com os jogadores de milhões não vencemos nem clubes que lutam para não descer.

É com muita tristeza e alguma apreensão que vejo os nossos rivais atentos aos jogadores que alinham na nossa liga. Contratam-nos e eles fazem a diferença. Este ano, para mim, o jogador que mais se está a destacar é o médio do Paços de Ferreira Stephen Eustáquio. Chegou em janeiro ao clube quando este estava nos últimos lugares da tabela. Desde a sua chegada, o Paços de Ferreira galgou posições e agora, a continuar assim, ameaça o próprio Benfica. Pois bem, já correm rumores de que o luso-canadiano para a próxima época se vai mudar para o Porto. Isso jamais deveria acontecer. Os melhores jogadores do nosso campeonato deveriam jogar no melhor clube português. Aquele nosso meio-campo que o nosso treinador acha que está bem assim, a não ser que tivesse aos seu dispor os médios do Flamengo, não foi reforçado e viu-se o resultado neste jogo. Se o treinador for imediatamente devolvido à procedência que o receberá de braços abertos, pode ser que se evite uma catástrofe. Que algum jogador das nossas camadas jovens venha fazer a diferença, como aconteceu em janeiro de 2018 com João Félix ou mais atrás no tempo com Renato Sanches. Que saudades de treinadores portugueses de verdade com verdadeiro amor ao Benfica, muito mais do que ao dinheiro ou à alimentação do seu já bem nutrido ego. Com o mercado fechado, a solução passa por aqui. Jamais com Jorge Jesus.

Em suma, urge a presença de um avião-ambulância para levar o treinador de volta ao Brasil. Os doentes recuperam mais depressa das suas enfermidades rodeados daquilo que os faz feliz. Junto dos seus, em locais onde se sintam bem. Os ares de Copacabana serão os ideais para que Jorge Jesus se restabeleça completamente que, afinal de contas, é o que desejamos. É para o bem dele… e do Benfica também.