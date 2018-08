Alerta vermelho na Luz

O Benfica joga uma parte muito importante da sua época desportiva e financeira a partir da próxima terça-feira, altura em que tem pela frente a primeira de duas cimeiras com o Fenerbahçe. O sorteio não foi nada favorável ao clube da Luz, mas nesta altura de pouco serve lamentar-se o poderio do adversário turco. A equipa de Rui Vitória está obrigada a encarar o Fenerbahçe com a ambição própria de quem quer estar na elite do futebol europeu e para isso terá de apresentar-se bem melhor do que fez no derradeiro ensaio antes da estreia internacional.



O que se viu frente ao Lyon deixou boas indicações relativamente aos movimentos atacantes, onde Pizzi parece estar de volta ao seu melhor nível, mas a defesa revelou muitos problemas. Em termos teóricos não há razão para tal, até porque os protagonistas do sector recuado são os mesmos da época passada, reforçados com a entrada do guarda-redes Vlachodimos, que marcou uma posição forte na baliza.



Em tempo de calor, o alerta vermelho não se aplica apenas às condições meteorológicas adversas, mas também ao contexto do Benfica na caminhada para a fase de grupos da Champions. Rui Vitória tem poucos dias para corrigir erros e projetar uma equipa que já deu provas de qualidade, mas para isso terá de dar o que tem de melhor para ultrapassar um adversário que vai complicar bastante.