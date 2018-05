Bruno, chegou a hora do logout

"No dia em que o Bruno de Carvalho presidente começar a trazer as suas emoções próprias para dentro do clube, começar a trazer opacidade para dentro do clube, começar a pensar que é o maior da cantandeira, começar a não ligar àquilo que é o maior património do clube, que são os sócios, começar a tomar atitudes completamente lesivas para o clube, o cidadão e sócio Bruno de Carvalho vai pegar no presidente Bruno de Carvalho e vai coloca-lo imediatamente fora do clube. Disso que ninguém tinha dúvida nenhuma."



Esta citação, retirada de uma entrevista de Bruno de Carvalho em 2016, até parece uma previsão do presidente do Sporting para aquilo que o clube leonino tem vivido nos últimos meses e em especial na última semana. Com uma pequena grande diferença. É que o Bruno de Carvalho cidadão e sócio ainda não teve noção de que o tempo do Bruno de Carvalho presidente já está mais do que esgotado. E continua sem o colocar "imediatamente fora do clube". Mesmo quando grande parte da nação leonina está quase a suplicar para que o faça.



O mais incrível na história de Bruno de Carvalho à frente do Sporting é que foi o próprio a traçar o seu (infeliz) destino. Sem nada que o justificasse. As guerras externas sempre foram uma constante, mas algumas eram necessárias e foi com mérito e coragem que as travou. A forma como levantou o clube a nível desportivo e financeiro também merece todos os elogios, recuperando um Sporting forte e temível em todas as modalidades.



O grande problema de Bruno de Carvalho foi nunca perceber que, quem dispara tantas balas, corre riscos de ver alguma fazer ricochete e voltar para trás. E, pior, foi trazer a atitude bélica para dentro do clube, iniciando uma guerra civil com a equipa de futebol. Com isto, uma semana que devia ser feliz, que deveria culminar com um dia que enchesse de alegrias os milhares de sportinguistas que se vão deslocar ao Jamor, transformou-se, provavelmente, na semana mais triste da história do clube leonino. Porque não há humilhações europeias, campeonatos perdidos, ou golos falhados que façam corar de vergonha os sócios e adeptos do Sporting como ver o nome do clube envolvido em casos como os desta semana.



E, olhando para trás, fica a ideia que tudo isto começou (ou agravou-se irremediavelmente) com um post depois de uma derrota por 2-0 com o At. Madrid. De então para cá o presidente já deixou o Facebook, mas falta-lhe agora o logout definitivo: o da liderança do clube que ele disse tantas vezes que nunca iria prejudicar.