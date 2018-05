Sérgio repete a fórmula

Primeiro foram Ricardo Pereira, Sérgio Oliveira, Marega e Aboubakar. Para além de Dalot. Agora vão ser Chidozie, Jorge Fernandes, Mikel, Fede Varela, Galeno e André Pereira. A prata da casa foi um dos grandes segredos da reconquista do título nacional e o bicampeonato também começará a ser atacado com jogadores que sentem o FC Porto de uma maneira especial.



A pré-época será uma espécie de crivo para ver quais deles merecem mesmo ficar no plantel, mas a chamada de todos estes jovens é um claro sinal da mudança de filosofia que Conceição implementou no Dragão. Há um ano muitos torciam o nariz a nomes como Sérgio Oliveira e Marega. Agora, é preciso ter cuidado antes de fazer apreciações ao potencial de Chidozie, Jorge Fernandes, Mikel, Fede Varela, Galeno e de André Pereira.



A qualidade aliada à mística é para ser levada a sério pelos dois rivais de Lisboa porque, em 2018/19, já ninguém vai acreditar que o FC Porto está mais fraco porque se reforçou… em casa.