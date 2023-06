Podcast Mercado: Viktor Gyökeres visto por quem o conhece, a concorrência por Kökçü e a renovação de Marcano

Num programa em que contamos com o convidado especial, João Gomes, ex-scout do Coventry que conhece como poucos Viktor Gyökeres, alvo principal para o ataque do Sporting, os jornalistas Nuno Barbosa, Rita Pedroso e Filipe Balreira abordam as novidades desta quarta-feira no mercado de transferências, com Kökçü à cabeça, mas também a lista de alvos do FC Porto no menu e, para terminar, a bomba da transferência de Messi para o Inter Miami.