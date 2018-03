A tecnologia VR está a atingir a sua fase de maturação. Depois de alguns tiros no pé e de alguns títulos claramente falhados, começamos a assistir a uma profusão de jogos de qualidade e que permitem de forma mais assertiva entender as reais valências desta tecnologia.

No que diz respeito ao PSVR, da Sony, podemos dizer com alguma certeza que Moss é um dos melhores jogos com que já nos confrontámos. E que estranho é ver homens de barba rija (no Record Gaming somos duros) deliciados com um jogo de fantasia que tem como protagonista uma roedora tremendamente fofinha. Mas é o que tem acontecido desde que colocámos as mãos neste titulo da Polyarc.

Na essência, trata-se de um jogo de puzzles de ação e aventura que vive da interação dinâmica que estabelecemos com Quill, a nossa companheira de jornada. Estamos perante um jogo tremendamente imersivo e no qual, em muitas ocasiões, nos esquecemos realmente de que estamos em casa ou, neste caso, na redação de um jornal. Algo que noutros jogos, como sabemos, é bem raro... Para além disso, conseguir este grau de ligação utilizador/personagem num jogo em que controlamos a ação na terceira pessoa é fantástico e demonstrativo de que não há limites técnicos quando a narrativa é verdadeiramente apurada. Um jogo que nos é apresentado como um livro de histórias para crianças e onde tudo começa de forma pacata e até algo fácil. De resto, na primeira meia hora podemos estar descansados que não vamos "fritar" muito o cérebro. Contudo, com o avançar da "trama" a coisa fica mais complicada e os puzzles mais desafiantes, algo bastante positivo para quem gosta de "trabalhar" um pouco antes de terminar os jogos. Nos gráficos é fácil entender que a magia do Unreal Engine está a funcionar na perfeição e fora um ou outro detalhe, as coisas funcionam muito bem a nível de imagem. Estamos perante cerca de quatro horas de jogo, sendo quase certo que após completarmos Moss fica aquela estranha vontade de voltar ao início e tentar fazer ainda melhor. Um jogo que não pode faltar na coleção dos verdadeiros aficionados da tecnologia VR.









Autor: João Seixas