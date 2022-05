A ESL Gaming e a Lenovo Legion juntam forças para o Intel Extreme Masters

A ESL Gaming, a maior empresa de esports do mundo, e a marca tecnológica global Lenovo, anunciaram hoje a sua parceria exclusiva para PC para as propriedades da Intel® Extreme Masters (IEM), ESL Gaming. Começando pela IEM Dallas em junho de 2022, a Lenovo Legion será a parceira oficial da OEM que abrange vários torneios da IEM que irão decorrer através da IEM Katowice 2023.

Como parte da colaboração, a Lenovo Legion apresentará o seu portfólio de PCs de gaming de alto desempenho – conhecidos por serem 'Elegantes por fora. Selvagens por dentro.' – através de integrações distintas da marca. Estas englobam a exposição da marca Lenovo Legion nos eventos presenciais da IEM, bem como nas redes sociais e online, incluindo as emissões do Twitch, que são acompanhadas por centenas de milhares de entusiastas de jogos em todo o mundo. Os milhares de fãs que visitam eventos da IEM pessoalmente terão a oportunidade de ver a Lenovo Legion em ação com o seu hardware de gaming poderoso.

"É com entusiasmo que fazemos uma parceria com a Lenovo e a veremos desempenhar um papel importante durante as famosas competições da Intel Extreme Masters", disse Rodrigo Samwell, Chief Commercial Officer da ESL Gaming. "A Lenovo Legion é o parceiro perfeito para esta incrível e lendária competição de esports, que criámos em conjunto com a Intel. Estamos convencidos de que vão reforçar a experiência de gaming dos jogadores profissionais e a experiência geral dos adeptos.

"A Lenovo Legion é uma marca de gaming profundamente ligada aos esports, e esta aliança com uma das marcas de torneios de esports mais proeminentes do mundo diz muito sobre o nosso compromisso com a comunidade de gaming", acrescentou Emily Ketchen, Vice-Presidente e Chief Marketing Officer do Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo. "Estamos orgulhosos por nos juntarmos aos fãs e seguidores da Intel Extreme Masters este ano no apoio aos melhores jogadores e equipas em todo o mundo à medida que alcançam novos patamares lado a lado com equipamentos de alto desempenho da Lenovo Legion, alimentados pela Intel, durante a próxima temporada."