Battlefield 2042 Update 2.2 conta com reformulação do Mapa Orbital

Hoje, a equipa de Battlefield 2042 partilhou detalhes sobre o que está previsto para a próxima Atualização 2.2 no blog.

A ser lançado amanhã, quinta-feira, dia 20 de outubro, a principal característica do Update 2.2 é uma grande reformulação do mapa Orbital, com foco nas melhorias no fluxo de gameplay, cobertura e terreno.

Além disso, o Update 2.2 contará com novas armas Vault - ACW-R, AKS-74u e MP412 REX - bem como uma variedade de outras correções e refinamentos de bugs em todo o jogo.