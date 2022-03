Evento digital Monster Hunter Rise: Sunbreak revela novo trailer e muito mais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Durante um evento digital Monster Hunter, o produtor da série Ryozo Tsujimoto revelou um novo trailer de Monster Hunter Rise: Sunbreak, a expansão do premiado Monster Hunter Rise. O cativante novo trailer oferece um vislumbre da nova história, do novo hub Elgado Outpost, dos novos monstros e das novas e emocionantes habilidades que os caçadores encontrarão após completar a história do jogo base.

O evento digital mostrou também os primeiros detalhes de alguns dos novos conteúdos que estão a caminho de Monster Hunter Rise: Sunbreak e revelou que a data de lançamento para a Nintendo Switch será 30 de junho de 2022, com as pré-encomendas a arrancarem hoje.

O evento digital pode ser encontrado no canal oficial de Monster Hunter no YouTube. O novo trailer e outros recursos de Monster Hunter Rise: Sunbreak já estão disponíveis para download no Capcom Press Center.

Edições de Monster Hunter Rise: Sunbreak

Para além da Standard Edition, apenas digital, de Monster Hunter Rise: Sunbreak, estará disponível uma Edição Deluxe especial que incluirá a expansão monstruosa e conteúdo bónus, como conjuntos de armaduras, gestos e penteados.

Os caçadores que desejam iniciar sua jornada em Kamura podem selecionar o conjunto Monster Hunter Rise + Sunbreak tanto na versão física* como na digital, para a Nintendo Switch. Este conjunto inclui a Standard Edition de Monster Hunter Rise, bem como a expansão Sunbreak (incluída como voucher digital na versão física).

Os jogadores que optarem por comprar antecipadamente qualquer versão de Monster Hunter Rise: Sunbreak receberão os conjuntos de armadura "Loyal Dog" e "Striped Cat" para os companheiros Palamute e Palico. No lançamento, os jogadores da Nintendo Switch poderão também comprar três novos amiibo inspirados em Malzeno que desbloqueiam armaduras especiais para os seus caçadores e companheiros Palamute e Palico.

Sobre Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak™ é a nova expansão monstruosa para Monster Hunter Rise, o jogo Monster Hunter™ mais vendido e aclamado pela crítica, que foi lançado para a Nintendo Switch em março de 2021. A expansão incluirá um enredo totalmente novo com novos monstros, novas adições ao sistema de combate, modo de dificuldade Master Rank e muito mais.

Para ajudar os novos jogadores a prepararem-se para a chegada de Monster Hunter Rise: Sunbreak, foram adicionados novos conjuntos de armaduras e armas. A poderosa série de armas, Defender, possui um alto poder de ataque para ajudar os jogadores a avançar nas primeiras caçadas e pode ser combinada com a armadura Black Belt e o Veteran's Talisman para maior capacidade de sobrevivência e acesso a habilidades úteis.

À medida que os jogadores se aproximam do High Rank, o conjunto Guild Cross acelera o processo de recolha de itens úteis que podem ser armazenados para futuras caçadas. Os jogadores de Monster Hunter Rise que não comprarem a expansão Sunbreak receberão uma atualização quando Sunbreak for lançado, que necessitará de 13 GB de espaço na Nintendo Switch. A atualização será necessária para jogar online e inclui promoções em armas, pacotes de itens e vouchers de edição de personagens.