Gamers Month: Descontos para todos os gostos!

Em abril… jogos mil? O Gamers Month está de volta, totalmente dedicado aos maiores fãs da Xbox.

São preços irresistíveis em toda a gama de consolas, videojogos e acessórios Xbox, tanto para quem ainda não faz parte da família, como para os que pretendem aumentar a sua biblioteca ou actualizar o seu setup actual.

As ofertas na família de consolas Xbox One, videojogos e acessórios estarão disponíveis de 4 a 19 de Abril na Microsoft Store, e de 6 a 19 de Abril nos parceiros aderentes*.

Consolas

Seja para poder ter a experiência de gaming em consola mais avançada do momento, para dar o primeiro passo na família Xbox ou até para desfrutar do imenso catálogo digital do Xbox Game Pass, a gama de consolas Xbox mostram uma solução viável para qualquer tipo de jogador:

Xbox One X – 499,99€, agora a 299,99€;

Xbox One S – 299,99€, agora a 249,99€;

Xbox One S All-Digital – 229,99€, agora a 179,99€.

Jogos

Alguns dos títulos mais emblemáticos dos últimos anos, oriundos da Xbox Game Studios, terão agora o seu preço reduzido até 40% de desconto. É a melhor oportunidade para experimentares títulos consagrados como:

Gears 5 – 84/100 no Metacritic;

Forza Horizon 4 – 92/100 no Metacritic;

Hellblade: Senua’s Sacrifice – 88/100 no Metacritic;

Comandos & Xbox Game Pass

Qualquer altura é boa para atualizar os comandos que utilizamos nas nossas campanhas na Xbox. Principalmente durante o Gamers Month, onde poderás encontrar todos os Xbox Wireless Controllers com até 15% de desconto (não inclui os Xbox Wireless Controller da série Elite 1 e 2).

Para além disso, se ainda não és um membro Xbox Game Pass Ultimate, esta é a tua melhor oportunidade de desfrutar de mais de 100 jogos disponíveis, bem como todos os exclusivos Xbox One no dia do seu lançamento. A aquisição de uma licença de 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate terá como oferta os 3 meses posteriores[1].

