GYLT recebe data de lançamento no PC e consolas

A Tequila Works, o estúdio por trás de RiME e do próximo Song of Nunu: A League of Legends Story, entre outros títulos, anuncia 6 de julho como a data de lançamento para o seu delicado jogo de terror GYLT em novas plataformas. Após o seu lançamento como um título exclusivo no Google Stadia em 2019, o jogo agora estará acessível para novos jogadores na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e PC.

Situado num mundo assustador e melancólico, GYLT é uma história sinistra que mistura fantasia e realidade num lugar surrealista onde os pesadelos se tornam reais. Esconde-te de criaturas terríveis ou escolhe enfrentá-las enquanto encontras o teu caminho através dos desafios deste mundo perverso. Os jogadores embarcarão numa jornada onde enfrentarão os seus piores medos e serão confrontados com o impacto emocional das suas ações.

O jogo já está disponível para lista de desejos no Steam e pré-venda na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series e Xbox One.