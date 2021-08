Mastercard patrocina o Campeonato Europeu de League of Legends

A Mastercard alargou a parceria com a Riot Games para patrocinar o League of Legends European Championship (LEC), uma decisão baseada no sucesso de uma relação a nível global, que já dura há quatro anos. A expansão do portfólio de e-Sports da Riot Games na Europa e o reforço da ligação às muitas comunidades de jogadores motivou, também, o reforço desta relação com a Mastercard para o continente europeu.

O patrocínio da parceria da Mastercard às finais do Campeonato Europeu de League of Legends permitirá criar experiências Priceless e oportunidades exclusivas para os fãs poderem expandir os seus talentos favoritos.

Os Playoffs de verão do LEC arrancam amanhã, dia 13 de agosto, e vão contar com a melhor equipa de e-Sports da Europa, que vai lutar para levantar a taça. Além disso, sairão destes Playoffs as três primeiras equipas europeias que irão disputar o Campeonato Mundial de 2021.

Jeannette Liendo, Vice-Presidente Senior de Marketing e Comunicação da Mastercard Europe referiu, a propósito desta parceria, que "é muito relevante para a Mastercard sermos parceiros do Campeonato Europeu de League of Legends e do reforço global da nossa relação de sucesso com a Riot Games. Queremos ligar as pessoas às suas paixões e, na Europa, a paixão dos fãs pelo League of Legends é indiscutível. Estamos ansiosos para organizar experiências e promoções Priceless para os fãs nas Finais do Campeonato Europeu de League of Legends."

Zeynep Gencaga, Gestor Senior para o Desenvolvimento de Negócios e Parcerias na Europa, Médio Oriente e Norte de África, da Riot Games sublinha, por sua vez, o facto de "a Mastercard ser já uma marca de referência nas parcerias profissionais de League of Legends, pelo que é com grande entusiasmo que os acolhemos agora na família da Liga Europeia (LEC)". E acrescentou que "a dedicação e a paixão em criarmos conteúdo de primeira linha vai, sem dúvida, melhorar experiência dos fãs nas finais do LEC."

Lançado em 2009, o League of Legends cresceu rapidamente para atrair 11 milhões [1] de jogadores em todo o mundo em apenas três anos. Informações recentes sobre a contagem de jogadores colocam o número de jogadores ativos mensais entre 100 e 120 milhões de pessoas [2].

Como parceiro oficial do Campeonato Europeu de League of Legends, a Mastercard fará a curadoria de várias experiências digitais exclusivas e ativações que estarão disponíveis em Priceless.com. A Mastercard patrocinará um novo segmento do Play of the Week durante os Playoffs de Verão e Primavera - o que dará aos fãs a oportunidade única de ganharem entradas para os próximos playoffs, entre outros prémios. Durante a transmissão global oficial do LEC, a Mastercard vai, também, patrocinar drops dedicados e recompensas especiais lançadas durante a competição. Assim, ao assistirem aos jogos, os fãs poderão ganhar itens para o jogo e produtos oficiais da LEC.

Desde o anúncio da primeira parceria global em 2018, a Mastercard tem vindo a reforçar a sua presença no ecossistema dos e-Sports de League of Legends. Este acordo agora anunciado, é mais uma demonstração da aposta da Mastercard no mundo do entretenimento e dos desportos eletrónicos à escala global. Assim, a par da aposta nos eventos tradicionais da vida real, a Mastercard está, também, a trabalhar intensivamente em proporcionar experiências digitais pioneiras, incluindo em competições como a NLC (Northern LoL Championship – Países Nórdicos, Reino Unido e Irlanda), LCS (LoL e-Sports), CBLOL (Campeonato Brasileiro de LoL), bem como eventos globais, incluindo o Campeonato Mundial e o Mid-Season Invitational.