Miitopia: Embarque numa aventura personalizável

Viaje por um vasto universo, combatendo inimigos numa demanda para resgatar os rostos roubados pelo vilão Dark Lord. Os jogadores podem criar e incluir quem quiserem nos papéis principais – desde o corajoso grupo que se juntou à expedição até ao grande vilão, o próprio Dark Lord. Para saber mais sobre esta divertida aventura, veja o vídeo Miitopia já está disponível! (Nintendo Switch) no canal YouTube da Nintendo.

É importante descansar na pousada depois de derrotar os temíveis inimigos e estabelecer laços entre as personagens Mii. Se os membros do grupo forem acomodados juntos, a sua amizade irá evoluir. As personagens Mii podem ir ao café, ao cinema e muito mais. Não existem duas amizades iguais! Prepare-se para interações hilariantes, trocas aleatórias e situações inesperadas que tornarão a aventura única.

O grupo conta agora com um membro sem igual: um cavalo. Se passar tempo com ele, será recompensado com a sua lealdade, dando-lhe uma mãozinha – ou melhor, uma patinha – nos combates!

É possível criar personagens Mii e adicioná-las ao jogo através do editor de personagens Mii da Nintendo Switch – e é possível pedir emprestado um variado elenco aos seus amigos*. Em Miitopia, os jogadores também têm mais opções de personalização para tornar as personagens Mii mais fabulosas do que nunca – com perucas glamorosas, penteados coloridos e pinturas de guerra.

Uma versão de demonstração gratuita de Miitopia está disponível para todos os que quiserem ter um gostinho desta aventura de fantasia repleta de comédia. É possível transferir os dados guardados da demo para a versão completa do jogo, para que os jogadores possam continuar a sua aventura.

