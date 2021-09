NHL 22 revela as habilidades superstar X-Factor

A EA SPORTS revelou os 50 jogadores de elite do NHL 22 que terão habilidades superstar X-Factor. No novo NHL 22, o Superstar X-Factors representa um novo sistema de habilidades que desbloqueia as habilidades únicas dos melhores jogadores da liga e traz as características de assinatura das estrelas de hoje para o jogo, trazendo uma excitante camada de competição e estratégia baseadas em classes.





Desde o tiro de Choque e Awe de Auston Matthews até às habilidades únicas de Alexander Ovechkin, a Superstar X-Factors é um sistema de mudança de jogo para ajudar a tornar o NHL 22 a experiência de jogo de hóquei mais realista quando é lançada na atual geração de consolas a 15 de outubro.

NHL 22 estará disponível a 15 de outubro de 2021 para a PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. Para mais informações sobre a EA SPORTS NHL, visite www.easports.com/NHL